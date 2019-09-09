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Надаль украл у Медведева 3,8 млн баксов, а воры у зрителей – 842 доллара. Главные цифры US Open

Надаль украл у Медведева 3,8 млн баксов, а воры у зрителей – 842 доллара. Главные цифры US Open
Артем Мазилкин

56 мин. назадОбновлено 55 мин. назад

Все уже подсчитано.

Завершился Открытый чемпионат США-2019, и Eurosport.ru предлагает в одной картинке интересные и забавные факты о турнире, прошедшем в нью-йоркском районе Квинс.

Инфографика US Open
  • Рафаэль Надаль в четвертый раз в карьере победил на US Open. Ранее он брал трофей в 2010, 2013 и 2017 годах.
  • Рафа выиграл 19-й «Шлем» в карьере, а для Даниила Медведева это был первый финал мэйджора.
  • У женщин победительницей турнира стала 19-летняя канадка Бьянка Андрееску, прибившая в финале Серену Уильямс.
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