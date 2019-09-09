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Подъехал рейтинг ATP: Медведев – официально четвертая ракетка мира, Хачанов остался девятым
Первый среди людей!
Даниил Медведев официально стал четвертой ракетой мира – опубликован рейтинг ATP по итогам US Open.
Дойдя до финала мэйджора, 23-летний теннисист поднялся с пятого места на четвертое, набрав 5235 баллов. У идущего третьим Роджера Федерера – 7130 очков. Карен Хачанов остался девятым, Андрей Рублев отыграл пять позиций и теперь находится на 38-й строчке.
Самый впечатляющий прорыв удался болгарину Григору Димитрову, который закончил борьбу в полуфинале турнира. Он поднялся с 78-го места на 25-е.
- Финальный матч Медведев уступил Рафаэлю Надалю со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.
- Даниил впервые играл в финале мэйжора.
Медведев и Надаль подарили шедевральный финал. Он круче битвы Новака и Роджера на Уимблдоне
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