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Сафин: «Надаль мог бы играть в «Зените» или «Спартаке» и был бы не хуже тех, кто играет там сейчас»

Сафин: «Надаль мог бы играть в «Зените» или «Спартаке» и был бы не хуже тех, кто играет там сейчас»
Eurosport

14 мин. назад

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Экс-первая ракетка мира Марат Сафин считает, что испанский теннисист Рафаэль Надаль мог бы заиграть в Российской Премьер-лиге.

«Надаль отлично играет в футбол. На каком уровне? Я бы сказал так: он бы мог играть у нас в «Зените» или «Спартаке» и был бы не хуже тех, кто играет там сейчас», – заявил 39-летний Сафин в эфире Первого канала, комментируя финал US Open между Надалем и Даниилом Медведевым.

  • Надаль выиграл финальный поединок со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.
  • Медведев по итогам US Open стал четвертой ракеткой мира.

Медведев и Надаль подарили шедевральный финал. Он круче битвы Новака и Роджера на Уимблдоне

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