Экс-первая ракетка мира Марат Сафин считает, что испанский теннисист Рафаэль Надаль мог бы заиграть в Российской Премьер-лиге.

«Надаль отлично играет в футбол. На каком уровне? Я бы сказал так: он бы мог играть у нас в «Зените» или «Спартаке» и был бы не хуже тех, кто играет там сейчас», – заявил 39-летний Сафин в эфире Первого канала, комментируя финал US Open между Надалем и Даниилом Медведевым.

Надаль выиграл финальный поединок со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Медведев по итогам US Open стал четвертой ракеткой мира.

Медведев и Надаль подарили шедевральный финал. Он круче битвы Новака и Роджера на Уимблдоне

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