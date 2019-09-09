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Сафин: «Надаль мог бы играть в «Зените» или «Спартаке» и был бы не хуже тех, кто играет там сейчас»
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Экс-первая ракетка мира Марат Сафин считает, что испанский теннисист Рафаэль Надаль мог бы заиграть в Российской Премьер-лиге.
«Надаль отлично играет в футбол. На каком уровне? Я бы сказал так: он бы мог играть у нас в «Зените» или «Спартаке» и был бы не хуже тех, кто играет там сейчас», – заявил 39-летний Сафин в эфире Первого канала, комментируя финал US Open между Надалем и Даниилом Медведевым.
- Надаль выиграл финальный поединок со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.
- Медведев по итогам US Open стал четвертой ракеткой мира.
Медведев и Надаль подарили шедевральный финал. Он круче битвы Новака и Роджера на Уимблдоне
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