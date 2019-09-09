Даниил Медведев в финале против Рафаэля Надаля снова показывал чудеса на теннисном корте. Он проиграл свой первый финал «Большого шлема», но сделал это так, что игра надолго останется в памяти зрителей. Волевой игрой Медведева восхищаются и в России, и за рубежом.

«Мой любимый игрок!» – снова выдал дежурную фразу Ник Кирьос. Он совершенно не обиделся, что Даниил отобрал у него звание самого одиозного теннисиста тура. Не секрет, что Ник ненавидит Надаля за манеру поведения на корте, и в ночь с воскресенья на понедельник его претензии были отчасти обоснованы: испанца несколько раз оштрафовали за затяжку времени на подаче.

Вторая ракетка России Карен Хачанов искренне радуется за друга. Ретвитнув пост Медведева о матче, он написал: «Нереальный финал! Ты отдал все и можешь гордиться собой, мой друг! Наслаждайся этим моментом».

«Молодчина! Гордимся!» – написала Даниилу в комментариях победительница «Ролан Гаррос»-2009 Светлана Кузнецова, а Анастасия Павлюченкова поаплодировала в виде эмодзи.

«Нереальный месяц, бро», – пишет австралийский теннисист Танаси Коккинакис, который из-за травмы не вышел на матч против Надаля во втором круге.

«Медведев – зверь», – выдал Раду Албот.

Мировые медиа считают, что Медведев стал главной угрозой для топ-3

«Представьте себе это неделю назад: фанаты на US Open сходят с ума от Даниила Медведева. Парень, которого они освистывали, который демонстративно говорил им, что чем больше они над ним насмехаются, тем больше он выигрывает, вдруг услышал крики поддержки в воскресенье. Медведев заработал их игрой и действиями», – высказывает уважение ESPN.

«Следующее поколение еще не перемололо топ-3, но в воскресенье вечером мы были свидетелями того, что они приближаются. Настолько близко, что исход этого сенсационного финала US Open зависел от одного или двух пунктов.

Кстати, было много любви в адрес Медведева. Когда он стал антигероем турнира в прошлые выходные, показав трибунам средний палец, никто не догадался бы, чем закончится история. Загадочные русские обычно не привлекают нью-йоркских зрителей, но в этом случае он покорил фанатов мужественным камбэком. Были моменты, когда над огромной ареной звучало: «Мед-ве-дев!» – описывает финал The Telegraph.

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«У Медведева неуклюжая элегантность цапли, а не газели. Русский превратил толпу в своих истеричных поклонников, когда отыгрался и перевел игру в пятый сет», – покоряет сравнениями The Guardian.

«Медведев пытался избавиться от роли злодея и извинялся за свое поведение. На «Эше» его приветствовали постоянные аплодисменты, особенно когда он вернулся в третьем сете. Громкое пение «Мед-ве-дев, Мед-ве-дев!» слышалось до конца матча. Это признание говорит о характере хитрого русского, который в понедельник стал четвертой ракеткой мира. А еще одна продолжительная овация приветствовала его, когда он забирал свой приз», – пишет о взаимодействии Даниила с публикой BBC.

«Он отказался сдаваться, когда довел счет с 2:5 до 4:5. У Медведева был шанс даже на брейк в последнем гейме, но Надаль все же взял три последних очка», – описывает характер русского теннисиста CNN.

«Слова Даниила Медведева на церемонии награждения звучали как речь победителя, и это заслуженно. Его успех – вот, что я запомню лучше всего из этого теннисного лета», – написал теннисный журналист Бен Ротенберг из New York Times.

«Матч превратился в уличную драку против мужественного и обаятельного Даниила Медведева. Победив, Надаль зацементировал гегемонию большой тройки, которая правит мужским теннисом уже 15 лет. Но Медведев в середине матча превратился из злодея в героя американской публики и, кажется, стал главной угрозой для топ-3», – анализирует New York Post.

Скоро Медведева как настоящего героя поприветствует русская публика – он заявлен на турнир St. Petersburg Open вместе с Кареном Хачановым и Андреем Рублевым. Разумеется, Даниил будет первым сеяным.

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