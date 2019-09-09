В конце августа-начале сентября Россия вдруг заболела теннисом: Даниил Медведев выдал фееричную серию в виде четырех финалов подряд, включая два финала «Мастерса» и решающий матч «Большого шлема». US Open-2019 в исполнении Медведева стоит того, чтобы запомнить его надолго. Так что вспомним все еще раз и зафиксируем в памяти.

Первый круг

Соперник: Праджнеш Гуннесваран

Счет: 6:4, 6:1, 6:2

Самый памятный момент матча: По счету кажется, что все было идеально – и Медведев действительно выносил аутсайдера, как и должен был. Но уже в первом круге он заставлил болельщиков нервничать из-за состояния здоровья: Даниил вызвал на корт физио, чтобы устранить проблемы с ягодичной мышцей.

Хайлайты:

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Цитата: «Мне все время казалось, что у меня много кто хочет взять интервью, со мной поговорить. И тут оказывается, у меня мало кто хотел взять интервью. С этим надо учиться справляться, набираться опыта. Быть четвертым лучше, чем пятым, быть пятым лучше, чем девятым – это все знают».

Второй круг

Соперник: Уго Дельен

Счет: 6:3, 7:5, 5:7, 6:3

Самый памятный момент матча: снова связан со здоровьем. Возможно, если бы не характер Даниила в этот конкретный день, волшебного финала бы не случилось. Медведев уверенно обыгрывал боливийского соперника, когда вмешались судороги. Теннисист с трудом передвигался по корту и отдал третью партию, но собрался и довел матч до победы.

Хайлайты:

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Цитата: «В один момент начало сводить все тело. Не могу никакой причины найти, почему. Не думал, что выиграю, рад победить. Вроде был готов на сто процентов».

Третий круг

Соперник: Фелисиано Лопес

Счет: 7:6 (1), 4:6, 7:6 (7), 6:4

Самый памятный момент матча: несколько минут первого сета. Матч Медведев – Лопес стал самой горячей и самой обсуждаемой игрой US Open-2019. Став проигрывать в первой партии на своей подаче, Даниил не справился с нервами и грубо выхватил полотенце из рук нерасторопного болбоя. Трибуны освистали Медведева, а он в ответ продемонстрировал им средний палец. Судья не заметил, но режиссеры услужливо вывели момент на экраны. Американская публика радостно улюлюкала после двойных ошибок Даниила, но тот умудрился аккумулировать отрицательную энергию в положительную и победить.

Видео - Медведев показывает средний палец трибунам 00:46

Хайлайты:

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Цитата: «На самом деле смешно, потому что реакция публики меня злила до того, как они стали болеть вообще полностью против меня. Потом все эти американские болельщики дали мне такую энергию, за счет которой я выиграл, и им огромное спасибо, что они это сделали. Надеюсь, они легли спать с мыслью, что я победил за счет них, и надеюсь, они расстроились этому».

Четвертый круг

Соперник: Доминик Кёпфер

Счет: 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (2)

Самый памятный момент матча: победный танец Медведева, который он продемонстрировал уже после победы. А игра была напряженной и нервной – но больше для болельщиков Даниила у экранов, чем для самого теннисиста. Медедев был спокоен как удав и с каменным лицом слушал болеющие за Кёпфера трибуны. В этом матче он рисковал и подавал вторые подачи со скоростью первой.

Хайлайты:

Видео - Медведев проиграл первый сет, но дальше уничтожил и Кёпфера, и трибуны 03:10

Цитата: «Это как в компьютерной игре. Например, я знаю, что соперник очень бесится, когда в конце кого-то убиваю. Тогда специально стараюсь в последние 20 секунд кого-то убить, чтобы он выбесился. Чтобы он из-за этого стал проигрывать. Я говорю американцам прямо: «Вы против меня болеете – я буду выигрывать». А они продолжают болеть против меня. Вот как это объяснить? Я не понимаю».

Четвертьфинал

Соперник: Стэн Вавринка

Счет: 7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:1

Самый памятный момент матча: и опять медицинская пауза в первом гейме, которая обрушила коэффициенты букмекеров на Вавринку и взвинтила – на Медведева. Физиотерапевт намертво затейпировал левое бедро Медведева, и дело запахло возможным снятием, но игра распорядилась иначе: Даниил взял у Вавринка два первых гейма и понял, что отказываться от борьбы при таком счете не имеет права.

Хайлайты:

Видео - Самый сок матча, в котором Медведев сделал трехкратного чемпиона «Шлемов» и вышел в полуфинал 03:09

Цитата:«Это был очень странный матч. У меня снова очень болело бедро, и я думал, что мне придется сняться. В такой ситуации и Стэн стал играть по-другому. Поэтому я очень рад, что прошел в полуфинал. Перед матчем я чувствовал себя великолепно – тейпы были только для уверенности. Я принял обезболивающие, и они начали действовать к концу первого сета. Посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра. Публика меня где-то поддерживает, а где-то еще нет. Но спасибо вам, ребята, и извините, если что».

Полуфинал

Соперник: Григор Димитров

Счет: 7:6 (5), 6:4, 6:3

Самый памятный момент матча: тай-брейк, который по игре в первом сете должен был забирать Димитров. В первой партии болгарин выглядел немного лучше и заслужил повести в счете, но Медведев на US Open показал стопроцентную реализацию тай-брейков. Выиграл и сейчас – матч не продлился и четырех партий.

Хайлайты:

Видео - Медведев с каждым полуфинальным сетом сиял на корте все ярче – теперь он в финале 03:14

Цитата: «Я в финале! Сам не знаю, как это сделал. В первом сете считаю, что Григор был намного ближе к победе. Я как-то плохо себя чувствовал, не было энергии, в первом сете подумал, что до конца не смогу держать уровень в этом матче, и в какой-то момент он меня возьмет. Но, выиграв первый сет, я полностью переломил ход поединка, и я заслуженно в финале».

Финал

Соперник: Рафаэль Надаль

Счет: 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6

Самый памятный момент матча: переломный обратный брейк в третьем сете. Надаль вел 3:2, но потом Медведев взял нити игры в свои руки и сравнял, а затем потащил партию. Это стало шагом к камбэку, который пусть не завершился победой, но запомнился всем без исключения.

Хайлайты:

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Цитата: «Если честно, в третьем сете я уже обдумывал, что через несколько минут скажу в своей речи после поражения. Но потом решил, что нужно бороться за каждый мяч, хотя выиграть, пожалуй, все равно нереально. Но потом вы видели, что из этого получилось. Поздравляю Рафу. 19-й титул «Большого шлема» – это что-то невероятное. Когда я смотрел на экран после матча, там показывали его первый титул, второй, девятнадцатый. Я подумал: «А если бы выиграл я, что бы они показали?» Миллионы детей следят за теннисом благодаря тебе, и это прекрасно. Спасибо».

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