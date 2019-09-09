Первая ракетка мира Новак Джокович поблагодарил финалистов US Open-2019 Даниила Медведева и Рафаэля Надаля за великолепную игру в решающем матче.

«Поздравляю Рафу с созданием еще большей истории для нашего вида спорта и с удивительным боевым духом. Поздравляю Даниила с этим невероятным летом на харде в США. Ты должен гордиться собой! Тебя ждут великие дела. Хорошая работа, парни, спасибо за фантастический матч», – написал Джокович в твиттере.

Медведев уступал 0-2 по сетам, но потом взял следующие две партии, а на старте пятого сета мог уйти в отрыв, но упустил три брейк-пойнта. В итоге Надаль взял матч со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Финал продолжался 4 часа 51 минуту.

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