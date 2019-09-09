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Вонн: «Всегда была поклонницей Рафы, но в этот раз болела за Медведева»
Даниил затащил третий сет и восхитил легендарную Линдси Вонн.
Легендарная горнолыжница Линдси Вонн объяснилась перед болельщиком, припомнившим ей в твиттере аплодисменты в адрес Даниила Медведева.
«Да, я болела за него, потому что он отдавал все силы игре. Я люблю поддерживать андердогов. Однако я всегда была поклонницей Рафы», – написала Линдси.
Вонн аплодировала Медведеву в конце третьего сета, когда Даниил сделал виннер на приеме. Супруг Линдси, хоккеист Пи Кей Суббан, был явно недоволен.
- Медведев горел 0-2 по партиям, но в итоге заставил Надаля играть все пять сетов.
- Для Даниила это был первый финал турниров «Большого шлема» в карьере.
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