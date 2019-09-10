Победитель US Open Рафаэль Надаль рассказал, почему заплакал во время церемонии награждения.

«Последние три часа матча были очень-очень тяжелыми – как ментально, так и физически. И когда после игры показали видео с моими предыдущими победами на центральном корте, а люди стали меня поддерживать... Все это сделало момент особенным, незабываемым. Медведев тоже помог создать важность момента. Он боролся и играл по-чемпионски, у него большое будущее.

Я думал о том, что мы стареем, но это даже хорошо. Я увидел все, через что прошел за свою карьеру. При этом я еще в теннисе и продолжаю побеждать. Эмоции вырвались наружу, а в голову полезли разные воспоминания. Думаю, так часто бывает, когда вам показывают ваши достижения, а вы понимаете, через что ради этого прошли», – цитирует 33-летнего Надаля AS.

В финале US Open испанец одолел Даниила Медведева со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Надаль занимает второе место в рейтинге ATP вслед за Новаком Джоковичем.

Медведев поднялся на четвертую строчку.

Медведев и Надаль подарили шедевральный финал. Он круче битвы Новака и Роджера на Уимблдоне

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