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«Я думал о том, что мы стареем». Надаль объяснил, почему расплакался после финала

«Я думал о том, что мы стареем». Надаль объяснил, почему расплакался после финала
Eurosport

34 мин. назад

Очень трогательные слова.

Победитель US Open Рафаэль Надаль рассказал, почему заплакал во время церемонии награждения.

«Последние три часа матча были очень-очень тяжелыми – как ментально, так и физически. И когда после игры показали видео с моими предыдущими победами на центральном корте, а люди стали меня поддерживать... Все это сделало момент особенным, незабываемым. Медведев тоже помог создать важность момента. Он боролся и играл по-чемпионски, у него большое будущее.

Я думал о том, что мы стареем, но это даже хорошо. Я увидел все, через что прошел за свою карьеру. При этом я еще в теннисе и продолжаю побеждать. Эмоции вырвались наружу, а в голову полезли разные воспоминания. Думаю, так часто бывает, когда вам показывают ваши достижения, а вы понимаете, через что ради этого прошли», – цитирует 33-летнего Надаля AS.

  • В финале US Open испанец одолел Даниила Медведева со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.
  • Надаль занимает второе место в рейтинге ATP вслед за Новаком Джоковичем.
  • Медведев поднялся на четвертую строчку.

Медведев и Надаль подарили шедевральный финал. Он круче битвы Новака и Роджера на Уимблдоне

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