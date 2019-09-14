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Лопес: «Медведев превосходит ровесников из-за характера»

Лопес: «Медведев превосходит ровесников из-за характера»
Eurosport

2 ч. назад

Похвала от соперника по US Open.

Испанский теннисист Фелисано Лопес прокомментировал успешное выступление Даниила Медведева во второй части сезона-2019.

«Безусловно, Медведев в этом году показал, что он будет топ-игроком. В своем поколении он самый зрелый. Он конкурентоспособный и обладает боевым характером. Думаю, Медведев превосходит ровесников именно из-за характера. Он действует стабильно, практически без спадов», – приводит слова Лопеса Diario Sur.

  • Медведев и Лопес сошлись в третьем круге US Open.
  • Даниил победил 7:6(1), 4:6, 7:6(7), 6:4.
  • В финале 23-летний Медведев уступил Надалю.

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