Getty Images
Лопес: «Медведев превосходит ровесников из-за характера»
Похвала от соперника по US Open.
Испанский теннисист Фелисано Лопес прокомментировал успешное выступление Даниила Медведева во второй части сезона-2019.
«Безусловно, Медведев в этом году показал, что он будет топ-игроком. В своем поколении он самый зрелый. Он конкурентоспособный и обладает боевым характером. Думаю, Медведев превосходит ровесников именно из-за характера. Он действует стабильно, практически без спадов», – приводит слова Лопеса Diario Sur.
- Медведев и Лопес сошлись в третьем круге US Open.
- Даниил победил 7:6(1), 4:6, 7:6(7), 6:4.
- В финале 23-летний Медведев уступил Надалю.
«Медведев – терминатор, которому дали килограмм валерьянки». Ташев и Бычкова разобрали US Open
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте