Премьер-министр Индии Нарендра Моди в обращении к народу на радиопрограмме Mann Ki Baat привел в пример речь Даниила Медведева после проигранного финала US Open.

«Просто посмотрите, как, с одной стороны, обсуждали победу [Надаля] на US Open. Но с другой стороны, речь финалиста Даниила Медведева точно так же вызвала несколько витков общественного обсуждения, особенно в социальных сетях. Разумеется, я тоже смотрел матч и слышал ее. Чистая простота и зрелость, продемонстрированные 23-летним Медведевым, тронули всех и каждого. Безусловно, взволновала и меня.

За несколько минут до этой речи он уступил теннисной легенде, 19-кратному победителю турниров «Большого шлема» Рафаэлю Надалю. Подобное любого подтолкнуло бы к отчаянию и сожалению. В случае Медведева не было ни малейшего оттенка бледности на лице. Скорее, выражение его лица освещало остальных зрителей многозначительной улыбкой.

То, как Медведев хвалил соперника после поражения в честной схватке, делает его живым примером истинной сущности духа спортивного мастерства. С другой стороны, конечно, чемпион Надаль также одарил похвалой игру Даниила. Нам продемонстрировали неукротимое рвение побежденного и истинную скромность победителя.

Если вы не слышали речь Медведева, призываю вас, особенно молодых людей, посмотреть это видео. Оно много значит для всех людей, вне зависимости от возраста и социального статуса, чтобы многое увидеть и понять. Фактически этот молодой игрок завоевал сердца миллионов по всему миру», – заявил Моди, которого цитирует News18.com.

В финале US Open Даниил Медведев проиграл первые два сета, взял два следующих и уступил в пятой партии испанцу Рафаэлю Надалю – 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

По признанию русского теннисиста, он готовился к выступлению после двух проигранных сетов, но после счета 2-2 по партиям задумался о речи победителя, но в итоге уступил.

Медведев: «В финале мне удалось дать классный бой одному из лучших игроков в истории тенниса»

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