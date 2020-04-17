Тренер Стэна Вавринки Магнус Норман рассказал, как теннисист готовился к финалу US Open-2016.

«Стэну не нравится получать слишком много тактической информации прямо перед игрой, важно лишь прояснить некоторые аспекты. Мы разговаривали в раздевалке перед финалом американского мэйджора в 2016 году, и я сказал, как горжусь им. Дело было не только в US Open, но и во всей его работе за время летнего тура.

Вероятно, он нервничал перед этой встречей и заплакал, пока я говорил. Ну и я заплакал вместе с ним. Мы вдвоем сидели и ревели в раздевалке. Это были по-настоящему трогательные минуты, прямо перед тем, как судья объявил о начале игры. Это был хороший момент, он позволил нам выпустить пар. Я никогда этого не забуду», – рассказал Норман в подкасте Tennis with an Accent.

В том финале Вавринка обыграл Новака Джоковича со счетом 6:7(1), 6:4, 7:5, 6:3.

Стэн занимает 17-ю строчку мирового рейтинга. Швейцарцу не хватает Уимблдона для карьерного «Большого шлема».

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