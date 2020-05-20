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«Медведев как стена, его трудно превзойти». Тренер Надаля – о финале US Open-2019

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Даниил Медведев (US Open)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
32 минут назад

Карлос Мойя разобрал тот крутейший матч.

Тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля Карлос Мойя вспомнил финал US Open против Даниила Медведева

«Они играли за несколько недель до этого в Канаде, и тогда Рафа победил довольно легко. Начало было тяжелым, но потом он заиграл очень хорошо и легко победил. Потом Медведев взял Цинциннати, так что для нас не стало сюрпризом, что играть в финале US Open придется с ним. Честно говоря, мы думали, что чем дольше будет матч, тем лучше для Рафы. Вы же помните – ему было трудно по ходу турнира, тем летом он сыграл много матчей.

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И после того, как Рафа выиграл первые два сета, я посчитал, что скоро все закончится. Я не думал, что Даниил вернется. Но это случилось. Рафа взял два сета и вел с брейком в третьем, но он не смог закончить матч, и все стало для него очень-очень плохо. Но играть первый финал «Большого шлема» против теннисиста, у которого этих финалов за плечами было столько... Опыт тоже очень важен.

Медведев полностью изменил свою тактику, и это застало нас врасплох. Он как стена, а непривычно играть против высоких быстрых парней, которые держатся далеко от линии. Он хороший спортсмен, его трудно превзойти. Нужно изменить темп, играть как низкие мячи, так и высокие. Заставить его идти вперед, потому что если вы просто усердно играете и пытаетесь победить, этого может не хватить. В пятом сете он вел 1-0 и 15:40, если не ошибаюсь. Не представляю, что бы произошло, если бы Рафа тогда не удержал свою подачу», – цитирует Мойю Eurosport.com.

  • Финал US Open завершился со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 в пользу Надаля.
  • На данный момент Надаль занимает второе место в замороженном рейтинге ATP, Медведев – пятое.

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