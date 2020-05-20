Карлос Мойя разобрал тот крутейший матч.

Тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля Карлос Мойя вспомнил финал US Open против Даниила Медведева

«Они играли за несколько недель до этого в Канаде, и тогда Рафа победил довольно легко. Начало было тяжелым, но потом он заиграл очень хорошо и легко победил. Потом Медведев взял Цинциннати, так что для нас не стало сюрпризом, что играть в финале US Open придется с ним. Честно говоря, мы думали, что чем дольше будет матч, тем лучше для Рафы. Вы же помните – ему было трудно по ходу турнира, тем летом он сыграл много матчей.

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И после того, как Рафа выиграл первые два сета, я посчитал, что скоро все закончится. Я не думал, что Даниил вернется. Но это случилось. Рафа взял два сета и вел с брейком в третьем, но он не смог закончить матч, и все стало для него очень-очень плохо. Но играть первый финал «Большого шлема» против теннисиста, у которого этих финалов за плечами было столько... Опыт тоже очень важен.

Медведев полностью изменил свою тактику, и это застало нас врасплох. Он как стена, а непривычно играть против высоких быстрых парней, которые держатся далеко от линии. Он хороший спортсмен, его трудно превзойти. Нужно изменить темп, играть как низкие мячи, так и высокие. Заставить его идти вперед, потому что если вы просто усердно играете и пытаетесь победить, этого может не хватить. В пятом сете он вел 1-0 и 15:40, если не ошибаюсь. Не представляю, что бы произошло, если бы Рафа тогда не удержал свою подачу», – цитирует Мойю Eurosport.com.

Финал US Open завершился со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 в пользу Надаля.

На данный момент Надаль занимает второе место в замороженном рейтинге ATP, Медведев – пятое.

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