Теннис
US Open

Классика US Open: знаменитый пятисетовый полуфинал Роддик – Налбандян

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Давид Налбандян и Энди Роддик

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
32 минут назад

Сколько бы «Шлемов» выиграли эти двое, если бы не Роджер Федерер?

US Open-2003 стал последним мэйджором переходного периода. Уже в следующем сезоне Федерер уничтожит соперников на всех покрытиях, кроме грунта. Но той осенью Роджер с одним «Шлемом» был лишь одним из лучших и в четвертом раунде проиграл еще непобедимому для себя Давиду Налбандяну.

Аргентинец вышел в полуфинал, где сошелся в великом матче с одногодкой Энди Роддиком. Два молодых и талантливых игрока рубились так, будто знали наперед: это их последний реальный шанс на титул.

US Open

«Медведев как стена, его трудно превзойти». Тренер Надаля – о финале US Open-2019

20/05/2020 В 08:19

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

US Open

Тренер Вавринки: «Мы со Стэном плакали в раздевалке перед финалом US Open-2016»

17/04/2020 В 09:50
US Open

Премьер-министр Индии: «Меня вдохновила речь Медведева в финале US Open, молодежи нужно ее слышать»

30/09/2019 В 11:16
По теме
ТеннисUS Open
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Теннис

Смотри классику «Ролан Гаррос»: эпичный финал Макинроя и Лендла в 1984-м

5 ЧАСОВ НАЗАД
Australian Open

Включай финал AO-2018 Возняцки – Халеп, после которого Симона попала в больницу из-за обезвоживания

6 ЧАСОВ НАЗАД
Теннис

Кирьос рассказал, как играл против Надаля с похмелья. Возможно, он даже победил

7 ЧАСОВ НАЗАД
Ролан Гаррос

Тест: угадай факты о Рафаэле Надале на «Ролан Гаррос»

ВЧЕРА В 17:58

Последние видео

Play Icon
Теннис

Оцени, как Надаль выиграл у Федерера сходку у сетки в финале «РГ»-2011

00:00:25
Play Icon
Play Icon
Теннис

Изумительный обводящий против Федерера в финале-2011: на грунте так может только Надаль

00:00:43
Play Icon
Play Icon
Теннис

Выступление 16-летней Кори Гауфф по поводу смерти Джорджа Флойда

00:02:19
Play Icon
Play Icon
Теннис

Первые и последние слезы счастья Федерера в Париже – после победы на «РГ-2009»

00:00:50
Play Icon

Тренды

Play Icon
Киберспорт

Дибала сделал Алли в благотворительном матче в FIFA 20. Но оба выбрали не свои клубы

12 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Championship League

Бинэм допустил редчайшую ошибку: коснулся шара после удара

21 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Теннис

Оцени, как Надаль выиграл у Федерера сходку у сетки в финале «РГ»-2011

ДЕНЬ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат России

Вагнер Лав возвращается в ЦСКА. В чем его уникальность и зачем он нужен Гончаренко?

ВЧЕРА В 16:07
Чемпионат России

Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтианс» и может вернуться в ЦСКА

ВЧЕРА В 05:21
КХЛ

Брагин возглавил сборную России, Ларионов – тренер молодежки

05/06/2020 В 05:20
Play Icon
Снукер

Зацени великолепные усы О'Салливана и его 117-очковый брейк в матче против Георгиу

ВЧЕРА В 19:48
Play Icon
Play Icon
Снукер

Лучшая серия ЛЧ и в карьере О'Коннора – Джо выбил жирные 143 очка в матче против Селби

04/06/2020 В 21:38
Play Icon
Play Icon
Снукер

Эти 12 минут пролетят в одно мгновение: настолько хорош 111-очковый брейк Уилсона

04/06/2020 В 11:03
Play Icon
Чемпионат России

Совладельцу «Зимней Вишни» и экс-футболисту предъявлено окончательное обвинение

30/05/2020 В 12:27
Фитнес

Коронавирус закрыл спортзалы. Не паникуй: профессиональный тренер рассказал, как спасти форму дома

27/03/2020 В 11:10
Кикбоксинг

Мощнейший нокаут из кикбоксинга – парня вырубили ударом с ноги в голову

06/01/2020 В 12:39
Больше

Прямой Эфир (4)

Предыдущий материал«Медведев как стена, его трудно превзойти». Тренер Надаля – о финале US Open-2019
Следующий материалДумбия может вернуться в ЦСКА вслед за Вагнером. Об этом рассказал его агент