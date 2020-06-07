Классика US Open: знаменитый пятисетовый полуфинал Роддик – Налбандян

Сколько бы «Шлемов» выиграли эти двое, если бы не Роджер Федерер?

US Open-2003 стал последним мэйджором переходного периода. Уже в следующем сезоне Федерер уничтожит соперников на всех покрытиях, кроме грунта. Но той осенью Роджер с одним «Шлемом» был лишь одним из лучших и в четвертом раунде проиграл еще непобедимому для себя Давиду Налбандяну.

Аргентинец вышел в полуфинал, где сошелся в великом матче с одногодкой Энди Роддиком. Два молодых и талантливых игрока рубились так, будто знали наперед: это их последний реальный шанс на титул.

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