На кортах Нью-Йорка сейчас расположен временный госпиталь для больных коронавирусом.

US Open-2020 может быть перенесен в другое место, так как Нью-Йорк относится к городам, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса.

По информации Marca, оргкомитет планирует проведение турнира в Индиан-Уэллс, который ежегодно принимает «Мастерс» и «Премьер» в одинаковые сроки. Это доказывает, что инфраструктура города готова для проведения мэйджора.

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В данный момент на кортах Нью-Йорка расположен временный госпиталь для больных COVID-19.

Старт US Open запланирован на 24 августа.

Действующие чемпионы турнира – Рафаэль Надаль и Бьянка Андрееску.

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