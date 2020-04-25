Даниил Медведев
Фото: Getty Images
На кортах Нью-Йорка сейчас расположен временный госпиталь для больных коронавирусом.
US Open-2020 может быть перенесен в другое место, так как Нью-Йорк относится к городам, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса.
По информации Marca, оргкомитет планирует проведение турнира в Индиан-Уэллс, который ежегодно принимает «Мастерс» и «Премьер» в одинаковые сроки. Это доказывает, что инфраструктура города готова для проведения мэйджора.
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- В данный момент на кортах Нью-Йорка расположен временный госпиталь для больных COVID-19.
- Старт US Open запланирован на 24 августа.
- Действующие чемпионы турнира – Рафаэль Надаль и Бьянка Андрееску.
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