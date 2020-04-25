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Marca: US Open могут перенести в Индиан-Уэллс

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Даниил МедведевДаниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

На кортах Нью-Йорка сейчас расположен временный госпиталь для больных коронавирусом.

US Open-2020 может быть перенесен в другое место, так как Нью-Йорк относится к городам, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса.

По информации Marca, оргкомитет планирует проведение турнира в Индиан-Уэллс, который ежегодно принимает «Мастерс» и «Премьер» в одинаковые сроки. Это доказывает, что инфраструктура города готова для проведения мэйджора.

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  • В данный момент на кортах Нью-Йорка расположен временный госпиталь для больных COVID-19.
  • Старт US Open запланирован на 24 августа.
  • Действующие чемпионы турнира – Рафаэль Надаль и Бьянка Андрееску.

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