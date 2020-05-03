Организаторы US Open выступили с заявлением о проведении турнира в 2020-м

Пока настрой оптимистичный.

Ассоциация тенниса США (USTA), являющаяся организатором US Open, выступила с завлением о проведении турнира в 2020 году.

«Цель USTA – проведение US Open-2020 в Нью-Йорке в запланированное календарем время и в присутствии зрителей. Но из-за неопределенной и быстро меняющейся ситуации с пандемией COVID-19 мы рассматриваем и другие сценарии, в том числе проведение турнира без зрителей.

Теннис US Open могут провести в декабре за пределами Нью-Йорка 30/04/2020 В 18:43

Несмотря на слухи о возможном переносе US Open, хотим заверить, что это не является первоочередной задачей, хотя мы рассматриваем разные варианты. Первостепенное значение при принятии решений относительно US Open будут иметь здоровье и безопасность всех участников. Решение будет принято через 6-8 недель (не ранее середины июня)», – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте мэйджора.

US Open запланировано провести с 24 августа по 13 сентября.

Ранее сообщалось, что матчи могут пройти в декабре за пределами Нью-Йорка.

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US Open Marca: US Open могут перенести в Индиан-Уэллс 25/04/2020 В 10:20