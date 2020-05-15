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Временный госпиталь на кортах US Open прекратил работу – турнир может состояться в срок

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US Open Arena

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад | Обновлено 2 часов назад

Кажется, у US Open неплохие шансы пройти в изначальные даты!

Временный госпиталь для больных коронавирусом на кортах US Open сворачивается и прекращает работу.

В конце марта 12 кортов в Национальном теннисном центре были преобразованы в полевую больницу для размещения 470 пациентов. Также открыли 20 коек отделения интенсивной терапии, но в середине мая эти меры больше не нужны.

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«Больница официально закрыта. В течение трех-четырех недель госпиталь будут разбирать, дезинфицировать и готовить нас к открытию внутреннего бизнеса. Мы движемся в правильном направлении, а во время пандемии просто пытались внести свой вклад», – приводит официальный сайт US Open слова Дэнни Зауснера, директора теннисного центра.

  • Проведение US Open запланировано на сроки с 24 августа по 13 сентября.
  • Из-за пандемии пострадали европейские мэйджоры: «Ролан Гарос» перенесен на осень, Уимблдон отменен.

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