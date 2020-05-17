Классика US Open: трехсетовый триллер в исполнении Винус и Клийстерс в полуфинале-2010

Винус Уильямс и Ким Клийстерс в полуфинале US Open-2010

Сложно поверить, что эти девушки до сих пор в деле.

Официальный канал US Open подготовил для фанатов тенниса повтор очередного сумасшедшего матча турнира – в 2010-м таким стал полуфинал женского разряда между Ким Клийстерс и Винус Уильямс.

Сохраняем интригу и не сообщаем вам результат – просто насладитесь замечательным теннисом в исполнении двух заслуженных девушек.

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На счету Винус 7 побед на турнирах «Большого шлема».

Ким выиграла 4 титула.

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