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Классика US Open: трехсетовый триллер в исполнении Винус и Клийстерс в полуфинале-2010

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Винус Уильямс и Ким Клийстерс в полуфинале US Open-2010

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Сложно поверить, что эти девушки до сих пор в деле.

Официальный канал US Open подготовил для фанатов тенниса повтор очередного сумасшедшего матча турнира – в 2010-м таким стал полуфинал женского разряда между Ким Клийстерс и Винус Уильямс.

Сохраняем интригу и не сообщаем вам результат – просто насладитесь замечательным теннисом в исполнении двух заслуженных девушек.

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  • На счету Винус 7 побед на турнирах «Большого шлема».
  • Ким выиграла 4 титула.

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