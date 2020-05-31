Организаторы ищут комфортные варианты для проведения турнира в срок

US Open рассматривает возможность проведения турнира в срок и на прежнем месте, но для этого организаторы введут некоторые ограничения.

«Все по-прежнему нестабильно, мы не приняли никаких решений. На 150 процентов сосредоточились на создании безопасной среды для проведения турнира. Идея с альтернативными датой и местом существует, но она не слишком популярна. Окончательное объявление появится в период с середины до конца июня», – цитирует AP исполнительного директора USTA Стейси Алластер.

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Если турнир состоится в срок в Нью-Йорке, на него не будут допущены зрители, а теннисистам запретят привозить большие команды в 5-8 человек. Всех игроков и персонал протестируют на коронавирус, каждый день будут измерять температуру. Увеличат число раздевалок, причем допускать в них в тренировочные дни не будут – спортсменам предлагается возвращаться после занятий в отель.

Главное возможное изменение – отмена пятисетовых матчей у мужчин и замена на трехсетовый формат, который используется на всех турнирах, кроме мэйджоров. На такое организаторы пойдут только по просьбе игроков ATP-тура.

Жеребьевка US Open запланирована на 31 августа.

Все профессиональные теннисные турниры отменены до 31 июля.

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