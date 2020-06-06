Новак Джокович
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Некоторые предложения не подходят теннисистам.
Первая ракетка мира Новак Джокович недоволен условиями, которые организаторы US Open предлагают теннисистам ради проведения турнира в срок.
«Буквально вчера мы с лидерами мирового тенниса разговаривали о возобновлении сезона – в том числе о US Open, который намечен на конец августа. Пока неясно, состоится ли турнир в эти сроки. Условия, которые нам предлагают, беспрецеденты, но я не могу рассказать обо всем.
Мужской US Open может пройти в трехсетовом формате
Например, мы должны будем жить в отеле недалеко от аэропорта и два-три раза в неделю сдавать тесты на коронавирус. Поехать на Манхэттен будет нельзя. В теннисный центр можно будет взять только одного члена команды. Но это нереально, ведь нужны как минимум тренер, фитнес-тренер и физиотерапевт», – цитирует 33-летнего Джоковича Blic Online.
- Жеребьевка US Open запланирована на 31 августа.
- Все профессиональные теннисные турниры отменены до 30 июля.
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