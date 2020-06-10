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«Скорее всего, вернусь к грунту». Джокович не хочет ехать на US Open

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Новак Джокович

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Серб отметил, что с ним солидарны многие топы.

Первый номер мирового рейтинга Новак Джокович может пропустить US Open ради подготовки к грунтовым турнирам.

«Большинство игроков, с которыми я разговаривал, весьма негативно отзывались о возможности поехать туда. Скорее всего, мой сезон продолжится на грунте в начале сентября. [На US Open] довольно экстремальные условия для игры. Я не думаю, что это можно выдержать», – цитирует серба The Guardian.

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Американский мэйджор ввел ряд мер из-за коронавируса. Например, 14-дневный карантин для людей, прибывающих из-за пределов США. Ограниченный доступ к кортам – по словам Новака это означает, что игроки «не смогут тренироваться». От каждого участника на матче может присутствовать лишь один человек, а не свита, к которой привыкли многие теннисисты. Ограничены возможности перемещения по Нью-Йорку – игроков вынудят находиться в отелях возле места проведения турнира и не позволят ездить в Манхэттен.

  • На вторую половину сентября перенесен «Ролан Гаррос».
  • Окончательное решение о проведении US Open должно быть принято позднее в июне.

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