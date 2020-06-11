Повлияет ли спич Коллинс на решение Новака?

Американская теннисистка Даниэль Коллинс раскритиковала первую ракетку АТР Новака Джоковича за возможный отказ от участия в US Open-2020.

«Это идет вразрез с его словами о том, что игроки топ-100 должны помогать коллегам. С февраля никто не играл и не зарабатывал деньги, а US Open – отличная возможность возобновить сезон. Они вводят ограничения, чтобы участники чувствовали себя в безопасности.

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Человеку, который за карьеру заработал почти 150 миллионов долларов, легко рассказывать другим, на что тратить деньги, а потом отказываться сыграть на US Open. Но большинство не возит большую команду, и нам очень нужно снова работать.

Для нас это отличный шанс поправить материальное положение, но лучший игрок мира говорит, что ему не нравится правило об одном члене команды. Джокович должен поддерживать проведение соревнований, а не портить все для коллег и болельщиков», – написала 26-летняя Коллинс.

Коллинс занимает 51-е место в рейтинге WTA, замороженном на время локдауна.

Джокович намекнул, что пропустит US Open ради подготовки к «Ролан Гаррос».

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