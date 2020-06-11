Теннис
US Open

«Джокович все портит». Американская теннисистка разнесла Ноле за нежелание ехать на US Open

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Новак Джокович

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 8 минут

Повлияет ли спич Коллинс на решение Новака?

Американская теннисистка Даниэль Коллинс раскритиковала первую ракетку АТР Новака Джоковича за возможный отказ от участия в US Open-2020.

«Это идет вразрез с его словами о том, что игроки топ-100 должны помогать коллегам. С февраля никто не играл и не зарабатывал деньги, а US Open – отличная возможность возобновить сезон. Они вводят ограничения, чтобы участники чувствовали себя в безопасности.

US Open

«Скорее всего, вернусь к грунту». Джокович не хочет ехать на US Open

19 ЧАСОВ НАЗАД

Человеку, который за карьеру заработал почти 150 миллионов долларов, легко рассказывать другим, на что тратить деньги, а потом отказываться сыграть на US Open. Но большинство не возит большую команду, и нам очень нужно снова работать.

Для нас это отличный шанс поправить материальное положение, но лучший игрок мира говорит, что ему не нравится правило об одном члене команды. Джокович должен поддерживать проведение соревнований, а не портить все для коллег и болельщиков», – написала 26-летняя Коллинс.

  • Коллинс занимает 51-е место в рейтинге WTA, замороженном на время локдауна.
  • Джокович намекнул, что пропустит US Open ради подготовки к «Ролан Гаррос».

Джокович: «Когда играю с Федерером и Надалем, толпа за них. Но это не значит, что меня ненавидят»

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Ролан Гаррос

Надаль против Федерера и Джоковича. Смотри лучшие финалы Рафы на Eurosport 1 и Eurosport Player

06/06/2020 В 12:44
US Open

Джокович раскритиковал условия, предлагаемые организаторами US Open ради проведения турнира

06/06/2020 В 05:58
По теме
ТеннисUS OpenНовак ДжоковичДаниэль Коллинс
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Теннис

Алеся Кафельникова снялась обнаженной для журнала Elle Russia

11 ЧАСОВ НАЗАД
Теннис

В 2016-м Федерер тоже досрочно завершил сезон из-за операции. Что было тогда и чего ждать в 2021-м

12 ЧАСОВ НАЗАД
Теннис

«Тюрьма – единственный способ избавиться от пагубных привычек». Кафельников – о наказании Ефремова

15 ЧАСОВ НАЗАД
US Open

«Скорее всего, вернусь к грунту». Джокович не хочет ехать на US Open

19 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Теннис

20 лет назад Пирс выиграла «Ролан Гаррос» – эта победа стала для француженок первой за 33 года

00:01:15
Play Icon
Play Icon
Теннис

Ровно 18 лет назад Винус взяла камеру, чтобы снять Серену после финала «РГ»-2002

00:00:18
Play Icon
Play Icon
Теннис

Оцени, как Надаль выиграл у Федерера сходку у сетки в финале «РГ»-2011

00:00:25
Play Icon
Play Icon
Теннис

Изумительный обводящий против Федерера в финале-2011: на грунте так может только Надаль

00:00:43
Play Icon

Тренды

Play Icon
Снукер

Ронни открыл игровой день сотней. И сделал это максимально легко

ВЧЕРА В 17:08
Play Icon
Чемпионат России

«Обезьяна, убирайся домой!» Первый легионер сборной России: страдал от расизма и нарвался на мафию

ВЧЕРА В 08:00
Play Icon
Снукер

Крэйги обидно запорол выход на последний черный шар и сделал брейк «всего» в 127 очков

08/06/2020 В 22:46
Play Icon
Play Icon
Снукер

Робертсон красиво разобрался с Мафлином, оформив третий сотенный брейк на турнире

07/06/2020 В 21:39
Play Icon
Чемпионат России

Арустамян: «В понедельник Вагнер официально объявит о переходе в ЦСКА»

07/06/2020 В 15:14
КХЛ

Брагин возглавил сборную России, Ларионов – тренер молодежки

05/06/2020 В 05:20
Play Icon
Снукер

Доэрти шикарно отбил шар от борта в противоположную лузу

07/06/2020 В 21:11
Play Icon
Play Icon
Снукер

Судья запутался в шарах и устроил длинный перерыв Робертсону и Карти в разгар фрейма

07/06/2020 В 20:20
Play Icon
Чемпионат Германии

Вернер подпишет 5-летний контракт с «Челси» и станет самым высокооплачиваемым игроком клуба

04/06/2020 В 18:47
Play Icon
Фигурное катание

Трусова не первая, кто ушел от Тутберидзе. Вспомнили Липницкую, Медведеву и других

22/05/2020 В 14:36
Play Icon
Футбол

Акции футбольных клубов трещат на бирже. «Ювентус» и «МЮ» в кризисе

24/03/2020 В 10:00
НХЛ

Карлссон пробросил шайбу себе между ног, после чего вратарь «Сан-Хосе» тихо сошел с ума

01/04/2018 В 09:26
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материал«Скорее всего, вернусь к грунту». Джокович не хочет ехать на US Open
Следующий материалАлана Мамаева: «С Пашей мы даже деремся, но для нас это нормально»