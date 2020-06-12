Теннисным грандам не нравится сокращение штата, но их призывают быть примером для остальных.

Спорт постепенно возвращается после пандемии: друг за другом возобновляются футбольные чемпионаты, а бойцы MMA уже несколько недель рубятся в стандартном режиме. Теперь слово за теннисными организациями – когда выйдут на корты спортсмены с ракетками? Казалось бы, вид, где технически можно обойтись двумя игроками и судьей, обречен на максимально скорое возвращение, но не все так просто.

Однозначное «да» соскучившиеся по теннису игроки говорят выставочным турнирам. В Валенсии сыграли Баутиста-Агут, Каррено-Буста и Де Минаур, скоро состоится Адриатическое турне Новака Джоковича и турнир Патрика Муратоглу, в Берлине хэдлайнером теннисной выставки будет Александр Зверев. Поговаривали даже о междусобойчике в Химках с участием Рублева и Хачанова. Но с профессиональными турнирами – особенно с «Большим шлемом» – все гораздо сложнее.

US Open «Джокович все портит». Американская теннисистка разнесла Ноле за нежелание ехать на US Open ВЧЕРА В 07:22

По сети уже гуляют проекты календаря ATP и WTA на остаток года – оба тура возобновятся в начале августа. Теннисисты сыграют связку Вашингтон-Цинциннати-US Open, потом их ждет грунтовая серия, завершающаяся перенесенным «Ролан Гаррос». Большинство разговоров ведется, конечно же, вокруг US Open – организаторы всми силами стараются провести турнир, пусть и с эпидемиологическими ограничениями, а топы противятся этим мерам.

Корт Артура Эша (US Open) Фото: Getty Images

Роджер Федерер точно не полетит в США из-за травмы, а у остальных – другие причины. Основная претензия – резкое сокращение команды вплоть до одного человека. Привыкшие возить обслуживающий персонал гранды недовольны такими условиями: особенно лютует номер один рейтинга Новак Джокович.

«Условия, которые нам предлагают, беспрецедентны. Например, мы должны будем жить в отеле недалеко от аэропорта и два-три раза в неделю сдавать тесты на коронавирус. Поехать на Манхэттен будет нельзя. В теннисный центр можно будет взять только одного члена команды. Но это нереально, ведь нужны как минимум тренер, фитнес-тренер и физиотерапевт», – горячился Ноле неделю назад. Серб всерьез подумывает о пропуске US Open.

«Скорее всего, мой сезон продолжится на грунте в начале сентября. На US Open довольно экстремальные условия для игры. Я не думаю, что это можно выдержать», – резюмировал Джокович.

В то же время о нежелании играть в Нью-Йорке высказался Рафаэль Надаль – но более прозрачно. «Если вы спросите меня, поехал бы я сейчас в Нью-Йорк на US Open, я бы сказал, что нет. Но никто не знает, какой будет ситуация через пару месяцев», – рассуждал Рафа. Его мотивы также ясны: нужно догонять Федерера по «Шлемам», и идеальный вариант – любимый «Ролан Гаррос» без распыления на другие турниры.

С сокращением штата также не согласились Симона Халеп, Роберто Баутиста-Агут и Андрей Рублев, недовольство высказали Ник Кирьос и Джон Миллман. По данным Marca, практически все игроки топ-100 ATP проголосовали против начисления очков за настолько экспериментальный мэйджор.

Но есть и те, кто не поддержал точку зрения топов. Основная сторонница проведения US Open – американка Даниэль Коллинс: она считает, что сильнейшие теннисисты мира, напротив, должны вдохновлять коллег и болельщиков на возобновление сезона, а не демонстрировать эгоистичность.

Даниэль Коллинс Фото: Getty Images

«Человеку, который за карьеру заработал почти 150 миллионов долларов, легко рассказывать другим, на что тратить деньги, а потом отказываться сыграть на US Open. Но большинство не возит большую команду, и нам очень нужно снова работать. Для нас это отличный шанс поправить материальное положение, но лучший игрок мира говорит, что ему не нравится правило об одном члене команды. Джокович должен поддерживать проведение соревнований, а не портить все для коллег и болельщиков», – наехала Даниэль на Новака и заявила, что на самом деле все не так плохо.

С американкой согласился Михаил Южный, тренирующий канадца Дениса Шаповалова. «По сути, я согласен с Коллинс. Тот же Джокович некоторое время назад сделал игрокам из топ-100 весьма сомнительное предложение по сбору денег в благотворительный фонд помощи теннисистам с низким рейтингом. Но сейчас лучшей помощью от него было бы участие в турнире», – сказал бывший российский теннисист.

Понять можно обе точки зрения. Пандемия серьезно ударила по финансам игроков второй половины сотни рейтинга, и они хотят вернуться на корт как можно скорее, чтобы заработать. Топы преследуют исторические цели: у каждого – только одна карьера, и Надалю с Джоковичем будет дико обидно, если из-за невозможности вызвать физио на US Open они не догонят Федерера или лишатся других рекордов.

В 2016-м Федерер тоже досрочно завершил сезон из-за операции. Что было тогда и чего ждать в 2021-м

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

US Open «Скорее всего, вернусь к грунту». Джокович не хочет ехать на US Open ВЧЕРА В 11:55