Тим, Зверев и Димитров вслед за Джоковичем выразили нежелание ехать на US Open

Если американский мэйджор и состоится, то в усеченном составе.

Теннисисты Александр Зверев, Григор Димитров и Доминик Тим выразили сомнение в том, что приедут на US Open.

Ранее с подобным заявлением выступил и Новак Джокович – первая ракетка мира заявил, что условия предстоящего турнира «невозможно выдержать». К нему присоединились и коллеги. «Все эти обстоятельства довольно жесткие. Я думаю, что некоторые вещи должны будут измениться, чтобы туда имело смысл ехать», – цитирует Тима AFP. Димитров присоединился к мнению Доминика, но оба отметили, что будут ждать финального решения по проведению турнира, прежде чем определиться с приездом.

Теннис Алеся Кафельникова оголила грудь для журнала Elle Russia 2 ЧАСОВ НАЗАД

«Здорово, если мы получим возможность играть, но в этих условиях я не думаю, что многие игроки будут чувствовать себя комфортно», – разделил их точку зрения Зверев.

На вторую половину сентября перенесен «Ролан Гаррос».

Окончательное решение о проведении US Open должно быть принято позднее в июне.

Топы бойкотируют US Open. Джокович и Надаль опасаются поражений, другие игроки хотят заработать

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Теннис В 2016-м Федерер тоже досрочно завершил сезон из-за операции. Что было тогда и чего ждать в 2021-м 10/06/2020 В 19:02