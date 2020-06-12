Тим, Зверев и Димитров вслед за Джоковичем выразили нежелание ехать на US Open

Александр Зверев, Новак Джокович, Григор Димитров, Доминик Тим
Фото: Getty Images
Если американский мэйджор и состоится, то в усеченном составе.
Теннисисты Александр Зверев, Григор Димитров и Доминик Тим выразили сомнение в том, что приедут на US Open.
Ранее с подобным заявлением выступил и Новак Джокович – первая ракетка мира заявил, что условия предстоящего турнира «невозможно выдержать». К нему присоединились и коллеги. «Все эти обстоятельства довольно жесткие. Я думаю, что некоторые вещи должны будут измениться, чтобы туда имело смысл ехать», – цитирует Тима AFP. Димитров присоединился к мнению Доминика, но оба отметили, что будут ждать финального решения по проведению турнира, прежде чем определиться с приездом.
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«Здорово, если мы получим возможность играть, но в этих условиях я не думаю, что многие игроки будут чувствовать себя комфортно», – разделил их точку зрения Зверев.
- На вторую половину сентября перенесен «Ролан Гаррос».
- Окончательное решение о проведении US Open должно быть принято позднее в июне.
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