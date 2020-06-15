Теннис
US Open

Forbes: US Open-2020 состоится, несмотря на протесты топов

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Рафаэль Надаль

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 41 минут

Отсутствие Надаля, Федерера, Джоковича и Серены не станет поводом для отмены или переноса.

Американский мэйджор US Open пройдет по расписанию, несмотря на опасения из-за коронавируса и нежелание топов идти на ограничения.

Ранее Федерер анонсировал, что не выйдет на корт до следующего года, а большинство остальных топов выразили сомнения в том, что приедут в США. Теннисисты не хотят мириться с жесткими ограничениями, которые мэйджор планирует ввести из-за коронавируса. Как сообщает Forbes, организаторы турнира все же проведут US Open в запланированные сроки, опасаясь финансовых потерь. По информации источника, официального объявления стоит ждать в ближайшее время.

US Open

Тим, Зверев и Димитров вслед за Джоковичем выразили нежелание ехать на US Open

12/06/2020 В 19:53
  • Турнир планируется провести с 31 августа по 13 сентября.
  • В финале US Open-2019 Рафаэль Надаль обыграл Даниила Медведева.

Топы бойкотируют US Open. Джокович и Надаль опасаются поражений, другие игроки хотят заработать

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Теннис

Алеся Кафельникова оголила грудь для журнала Elle Russia

12/06/2020 В 18:21
US Open

Тим, Зверев и Димитров вслед за Джоковичем выразили нежелание ехать на US Open

12/06/2020 В 19:53
По теме
ТеннисUS Open
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

AusOpen. Мужчины

5-сетовая битва Федерера и Миллмана на АО-2020. Этот шедевральный матч снова ждет тебя к просмотру

ДЕНЬ НАЗАД
US Open

Тим, Зверев и Димитров вслед за Джоковичем выразили нежелание ехать на US Open

12/06/2020 В 19:53
Теннис

Алеся Кафельникова оголила грудь для журнала Elle Russia

12/06/2020 В 18:21
US Open

Топы бойкотируют US Open. Джокович и Надаль опасаются поражений, другие игроки хотят заработать

12/06/2020 В 08:38

Последние видео

Play Icon
Теннис

Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и этот сочный розыгрыш Димитрова и Тима

00:00:51
Play Icon
Play Icon
Теннис

Зверев сообразил восхитительную комбинацию и обвел Троицки расчетливой свечой

00:00:37
Play Icon
Play Icon
Теннис

Сочный твинер Тима, которым он поставил Лайовича в тупик

00:01:05
Play Icon
Play Icon
Теннис

Трудяга Зверев вырыл окоп на задней линии, затем перешел в рукопашную и оглушил соперника

00:00:39
Play Icon

Тренды

Play Icon
Теннис

Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и этот сочный розыгрыш Димитрова и Тима

15 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат Испании

Диего Коста посвятил гол футболистке «Атлетико». Она перенесла операцию по удалению опухоли мозга

17 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Киберспорт

Оцени реакцию Гризманна – так радуешься, только когда забиваешь самим собой «Ювентусу»

20 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат Испании

Фанат Месси выбежал на поле и рассказал, как ему это удалось. Матч «Барсы» проходил без зрителей

ВЧЕРА В 07:42
Play Icon
Теннис

Зверев сообразил восхитительную комбинацию и обвел Троицки расчетливой свечой

ВЧЕРА В 22:29
Play Icon
Чемпионат России

Агент Сафонов: «Вагнер и в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный»

ВЧЕРА В 17:03
Play Icon
Теннис

Трудяга Зверев вырыл окоп на задней линии, затем перешел в рукопашную и оглушил соперника

ВЧЕРА В 20:03
Play Icon
Play Icon
Теннис

Талантливый болбой вышел против Джоковича и сделал Новака волшебным укороченным

ВЧЕРА В 17:12
Play Icon
НХЛ

«Вы не более чем VIP-проститутка». Девушка Сергачева из НХЛ наехала на Ефремова – теперь ее травят

ВЧЕРА В 14:22
Play Icon
Футбол

Гризманн забил божественный штрафной в PES Challenge за Месси

ВЧЕРА В 12:14
Play Icon
Чемпионат России

Кокорин рассказал, что ведет переговоры с клубами Европы

12/06/2020 В 21:54
КХЛ

Брагин возглавил сборную России, Ларионов – тренер молодежки

05/06/2020 В 05:20
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалТим, Зверев и Димитров вслед за Джоковичем выразили нежелание ехать на US Open