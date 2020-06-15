Рафаэль Надаль
Фото: Getty Images
Отсутствие Надаля, Федерера, Джоковича и Серены не станет поводом для отмены или переноса.
Американский мэйджор US Open пройдет по расписанию, несмотря на опасения из-за коронавируса и нежелание топов идти на ограничения.
Ранее Федерер анонсировал, что не выйдет на корт до следующего года, а большинство остальных топов выразили сомнения в том, что приедут в США. Теннисисты не хотят мириться с жесткими ограничениями, которые мэйджор планирует ввести из-за коронавируса. Как сообщает Forbes, организаторы турнира все же проведут US Open в запланированные сроки, опасаясь финансовых потерь. По информации источника, официального объявления стоит ждать в ближайшее время.
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- Турнир планируется провести с 31 августа по 13 сентября.
- В финале US Open-2019 Рафаэль Надаль обыграл Даниила Медведева.
Топы бойкотируют US Open. Джокович и Надаль опасаются поражений, другие игроки хотят заработать
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