Отсутствие Надаля, Федерера, Джоковича и Серены не станет поводом для отмены или переноса.

Американский мэйджор US Open пройдет по расписанию, несмотря на опасения из-за коронавируса и нежелание топов идти на ограничения.

Ранее Федерер анонсировал, что не выйдет на корт до следующего года, а большинство остальных топов выразили сомнения в том, что приедут в США. Теннисисты не хотят мириться с жесткими ограничениями, которые мэйджор планирует ввести из-за коронавируса. Как сообщает Forbes, организаторы турнира все же проведут US Open в запланированные сроки, опасаясь финансовых потерь. По информации источника, официального объявления стоит ждать в ближайшее время.

US Open Тим, Зверев и Димитров вслед за Джоковичем выразили нежелание ехать на US Open 12/06/2020 В 19:53

Турнир планируется провести с 31 августа по 13 сентября.

В финале US Open-2019 Рафаэль Надаль обыграл Даниила Медведева.

Топы бойкотируют US Open. Джокович и Надаль опасаются поражений, другие игроки хотят заработать

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Теннис Алеся Кафельникова оголила грудь для журнала Elle Russia 12/06/2020 В 18:21