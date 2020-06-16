Ее остаток сезона сожмется до трех турниров в сентябре.

Вторая ракетка мира Симона Халеп не примет участие в открытом чемпионате США после возобновления теннисного сезона.

Румынская спортсменка вернулась к тренировкам и не сыграет в турнирах за пределами Европы. Таким образом, она пропустит все соревнования в Штатах и Азии.

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Халеп примет участие в официальных матчах до октября. По предварительному календарю WTA в сентябре после проведения US Open состоятся турниры в Мадриде и Стамбуле, Роме и Страсбурге, а на 28 сентября назначен старт открытого чемпионата Франции.

Об отказе участвовать в играх за пределами Европы сообщила сама Симона в интервью румынскому телеканалу Pro TV. Ее слова цитирует Eurosport Romania.

28-летняя теннисистка в этом сезоне идет с результатом 10-2.

В 2020 году Симона дошла до полуфинала открытого чемпионата Австралии и взяла титул в Дубае.

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