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US Open состоится с 31 августа по 13 сентября без зрителей

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Даниил Медведев на US Open-2019

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
10 минут назад

Большая радость для теннисной семьи.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил в твиттере, что US Open, изначально запланированный на 31 августа – 13 сентября, состоится в срок.

«US Open пройдет в Квинсе, Нью-Йорк, без фанатов с 31 августа по 13 сентября. USTA предпримет чрезвычайные меры предосторожности для защиты игроков и персонала, включая тщательное тестирование, дополнительную уборку, дополнительное пространство в раздевалке, выделенное жилье и транспорт», – написал Куомо.

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Вероятно, за участие в турнире теннисистам не будут начисляться рейтинговые очки.

  • Из топов на турнире точно не выступят Симона Халеп (отказ) и Роджер Федерер (травма). Рафаэль Надаль и Новак Джокович ранее сообщили, что также раздумывают над пропуском ивента.
  • В финале US Open-2019 Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю, у девушек победу праздновала Бьянка Андрееску.

Топы бойкотируют US Open. Джокович и Надаль опасаются поражений, другие игроки хотят заработать

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