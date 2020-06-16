US Open состоится с 31 августа по 13 сентября без зрителей

Даниил Медведев на US Open-2019
Фото: Getty Images
Большая радость для теннисной семьи.
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил в твиттере, что US Open, изначально запланированный на 31 августа – 13 сентября, состоится в срок.
«US Open пройдет в Квинсе, Нью-Йорк, без фанатов с 31 августа по 13 сентября. USTA предпримет чрезвычайные меры предосторожности для защиты игроков и персонала, включая тщательное тестирование, дополнительную уборку, дополнительное пространство в раздевалке, выделенное жилье и транспорт», – написал Куомо.
Халеп пропустит US Open, а также все турниры в США и Азии. До конца года она сыграет только в Европе
Вероятно, за участие в турнире теннисистам не будут начисляться рейтинговые очки.
- Из топов на турнире точно не выступят Симона Халеп (отказ) и Роджер Федерер (травма). Рафаэль Надаль и Новак Джокович ранее сообщили, что также раздумывают над пропуском ивента.
- В финале US Open-2019 Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю, у девушек победу праздновала Бьянка Андрееску.
Топы бойкотируют US Open. Джокович и Надаль опасаются поражений, другие игроки хотят заработать
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