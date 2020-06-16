US Open состоится с 31 августа по 13 сентября без зрителей

Большая радость для теннисной семьи.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил в твиттере, что US Open, изначально запланированный на 31 августа – 13 сентября, состоится в срок.

«US Open пройдет в Квинсе, Нью-Йорк, без фанатов с 31 августа по 13 сентября. USTA предпримет чрезвычайные меры предосторожности для защиты игроков и персонала, включая тщательное тестирование, дополнительную уборку, дополнительное пространство в раздевалке, выделенное жилье и транспорт», – написал Куомо.

US Open Халеп пропустит US Open, а также все турниры в США и Азии. До конца года она сыграет только в Европе 2 ЧАСОВ НАЗАД

Вероятно, за участие в турнире теннисистам не будут начисляться рейтинговые очки.

Из топов на турнире точно не выступят Симона Халеп (отказ) и Роджер Федерер (травма). Рафаэль Надаль и Новак Джокович ранее сообщили, что также раздумывают над пропуском ивента.

В финале US Open-2019 Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю, у девушек победу праздновала Бьянка Андрееску.

Топы бойкотируют US Open. Джокович и Надаль опасаются поражений, другие игроки хотят заработать

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

US Open Forbes: US Open-2020 состоится, несмотря на протесты топов ВЧЕРА В 10:11