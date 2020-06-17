Угрозы бойкотом были не зря.

Организаторы US Open смягчили медицинский протокол турнира после протестов первой ракетки мира Новака Джоковича и других рейтинговых теннисистов.

Журналист Sports Illustrated Джон Вертхейм опубликовал новый протокол. Он не окончателен и еще может корректироваться, однако в нем учтены замечания спортсменов.

US Open US Open состоится с 31 августа по 13 сентября без зрителей 14 ЧАСОВ НАЗАД

Игроки смогут взять больше одного члена команды. В гостинице теннисисту будет предоставлено два номера, в которых могут жить по два человека. Селиться в официальном отеле турнира необязательно – спортсмены имеют право снять частный дом. В таком случае, количество сопровождающих не ограничивается.

Теннисистам не придется отбывать двухнедельный карантин после прибытия в США. Добираться до Нью-Йорка можно любым удобным способом, а не на централизованном чартерном рейсе.

US Open стартует 31 августа без зрителей.

Действующие победители турнира – Рафаэль Надаль и Бьянка Андрееску, переигравшие Даниила Медведева и Серену Уильямс.

Топы бойкотируют US Open. Джокович и Надаль опасаются поражений, другие игроки хотят заработать

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