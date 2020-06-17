Большой теннис вернется одним из крупнейших ивентов сезона.

Открытый чемпионат США по теннису состоится в изначально запланированные даты – с 31 августа по 13 сентября 2020 года. Ранее губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо разрешил проведение турнира без зрителей.

В этом году на US Open не будет квалификации: турнир начнется с основной сетки, в которой будут распределены 128 участников согласно рейтингу. Соревнования в парном разряде также пройдут без отбора – за титул сразятся 32 лучших дуэта мира.

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Из топов на турнире точно не выступят Симона Халеп (отказ) и Роджер Федерер (травма). Рафаэль Надаль и Новак Джокович ранее сообщили, что также раздумывают над пропуском ивента.

В финале US Open-2019 Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю, у девушек победу праздновала Бьянка Андрееску.

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US Open US Open состоится с 31 августа по 13 сентября без зрителей 21 ЧАСОВ НАЗАД