Вспомни один из лучших матчей в истории US Open: Энен и Каприати устроили супершоу

Великий матч.

Полуфинал US Open-2003 получился невероятно крутым. Жюстин Энен и Дженнифер Каприати провели на корте три часа, продемонстрировали потрясающую игру и вошли в историю. Если вы вдруг не помните результат и не хотите спойлеров, то лишь добавим, что победительница этого матча выиграла весь турнир.

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