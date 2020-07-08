Организаторы US Open вынесут окончательный вердикт о проведении турнира до конца июля

US Open
Фото: Getty Images
В США бушует коронавирус.
Организаторы US Open еще не приняли окончательного решения о проведении турнира из-за опасной эпидемиологической ситуации в США. Об этом заявил 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер.
«Я общался с организаторами US Open в воскресенье. Они сказали, что примут решение в период с 15 по 30 июля. Сейчас неопределенное время для тенниса – с путешествиями и карантином большие проблемы», – заявил 38-летний швейцарец в интервью журналисту CRF Свенье Мастроберарди.
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- Старт US Open запланирован на 31 августа.
- Федерер в любом случае не сыграет на турнире из-за травмы.
- 7 июля в США было зафиксировано 56 тысяч случаев заражения коронавирусом. Страна – лидер по числу заболевших.
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