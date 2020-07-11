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Мэр Нью-Йорка – о US Open: «Нам не нужны крупные мероприятия, но теннис мы планируем»

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US Open

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
40 минут назад

Пока городские власти склоняются к проведению турнира.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подтвердил проведение в городе теннисных турниров в конце августа, несмотря на разгар пандемии коронавируса в США.

«В ближайшее время нам не нужны крупные мероприятия, но теннис мы планируем без зрителей. Люди будут смотреть его по телевизору, мы сохраним традицию. На трибунах не будет много зрителей, так что теннис вернется», – цитирует Де Блазио Essentially Sports.

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  • На 31 августа в Нью-Йорке запланирован старт US Open. До мэйджора в городе должен состояться турнир, который обычно проводится в Цинциннати.

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