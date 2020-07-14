В сентябре нас ждут сразу два мэйджора.

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась планами на вторую половину сезона, прерванного из-за пандемии COVID-19.

«Я думаю, оба турнира «Большого шлема», которые запланированы до конца этого года, состоятся. От организаторов US Open и «Ролан Гаррос» зависит, насколько они предоставят возможности для игроков, чтобы те были в безопасности. Не знаю, насколько полным будет состав сильнейших игроков, но турниры будут проведены. Учитывая то, как дела обстоят сегодня, думаю, я буду стартовать в Мадриде и не буду играть на US Open. Так я думаю на данный момент, но пока это не на 100% окончательное решение.

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Моей мотивацией поехать в США могла бы стать защита очков. Если бы в WTA сказали, что очки будут снимать, тогда я бы хотела поехать и выступить, чтобы не потерять позиции в рейтинге. Мы находимся в трудной ситуации (из-за паузы), поэтому не хотелось бы ухудшать положение в классификации. Есть еще другой фактор – это здоровье, это, конечно, тоже важно. Так что, учитывая правила WTA, я смогу заработать очки только в том случае, если выступлю на US Open лучше, чем в прошлом сезоне. Год назад я дошла до полуфинала, и повторить такой результат или превзойти его – это довольно трудно», – цитирует Свитолину «Большой теннис Украины».

Проведение US Open запланировано в Нью-Йорке в период с 31 августа по 13 сентября.

«Ролан Гаррос» в этом году пройдет с 20 сентября по 4 октября.

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