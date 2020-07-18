Муратоглу – о US Open: «Без Надаля и Джоковича у Медведева и Тима будут хорошие шансы»

Даниил Медведев и Доминик Тим после финала турнира в Барселоне (2019)

Возможно, в Нью-Йорке будет новый победитель «Шлемов».

Знаменитый тренер Патрик Муратоглу прокомментировал возможное неучастие Новака Джоковича и Рафаэля Надаля в Открытом чемпионате США.

«Любой хочет выступить на мэйджоре, но, если игрокам придется сидеть на карантине по приезде в Нью-Йорк, я полагаю, что многие могут пропустить турнир.

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Я слышал, что Надаль собирается выступить в Париже, так что вопрос в том, кого он там победит. Если Надаль и Джокович не приедут в Нью-Йорк… думаю, у Медведева и Тима будут хорошие шансы», – приводит слова Муратоглу Tennis World USA.

Джокович и Надаль выиграли семь последних турниров «Большого шлема». Вдобавок именно они взяли четыре из пяти последних US Open.

В финале US Open-2019 Надаль сыграл с Даниилом Медведевым. Испанец взял две стартовые партии и вел с брейком в третьей, а в итоге с трудом выиграл в пяти сетах.

На Australian Open-2020 Доминик Тим победил Надаля в четвертьфинале, а в финале вел с Джоковичем 2-1 по сетам, но все равно проиграл.

Открытый чемпионат США должен пройти 31 августа – 13 сентября. Спустя всего две недели в Париже начнется «Ролан Гаррос», на котором ожидаются более мягкие ограничения.

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