Муратоглу – о US Open: «Без Надаля и Джоковича у Медведева и Тима будут хорошие шансы»

Даниил Медведев и Доминик Тим после финала турнира в Барселоне (2019)
Фото: Getty Images
Возможно, в Нью-Йорке будет новый победитель «Шлемов».
Знаменитый тренер Патрик Муратоглу прокомментировал возможное неучастие Новака Джоковича и Рафаэля Надаля в Открытом чемпионате США.
«Любой хочет выступить на мэйджоре, но, если игрокам придется сидеть на карантине по приезде в Нью-Йорк, я полагаю, что многие могут пропустить турнир.
Теннис
Сербский теннисист – критикам Джоковича: «Все болели за Федерера и Надаля, а тут появился он»
13/07/2020 В 21:21
Я слышал, что Надаль собирается выступить в Париже, так что вопрос в том, кого он там победит. Если Надаль и Джокович не приедут в Нью-Йорк… думаю, у Медведева и Тима будут хорошие шансы», – приводит слова Муратоглу Tennis World USA.
- Джокович и Надаль выиграли семь последних турниров «Большого шлема». Вдобавок именно они взяли четыре из пяти последних US Open.
- В финале US Open-2019 Надаль сыграл с Даниилом Медведевым. Испанец взял две стартовые партии и вел с брейком в третьей, а в итоге с трудом выиграл в пяти сетах.
- На Australian Open-2020 Доминик Тим победил Надаля в четвертьфинале, а в финале вел с Джоковичем 2-1 по сетам, но все равно проиграл.
- Открытый чемпионат США должен пройти 31 августа – 13 сентября. Спустя всего две недели в Париже начнется «Ролан Гаррос», на котором ожидаются более мягкие ограничения.
Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке
Теннис
Надаль подтвердил, что выступит на «Мастерсе» в Мадриде
07/07/2020 В 18:42
Теннис
«Переиграл бы матч против Надаля в Лондоне». Медведев – о поведении на корте и возобновлении тура
02/07/2020 В 08:46