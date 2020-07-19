Лучшая теннисистка Ирландии взяла 5 US Open за 2 года. Через 13 лет ее похоронили в могиле с нищими

Мэйбл Кэхилл писала романы, зарабатывала журналистикой, занималась конным спортом и умерла в безвестности и полном одиночестве.

В августе 1936 года весь спортивный раздел ирландской газеты The Independent был посвящен Олимпиаде в Берлине – а как иначе вести себя приличным медиа в дни Игр.

Репортер отправился в Германию на корабле, описывал неподдельную радость местных жителей при виде гостей и участников соревнований и буднично рассказывал о гитлеровской символике, которая превалировала в стране-хозяйке XI Летних игр. «Над каждым частным домом развевался флаг со свастикой, и так было в каждом городишке, который мы проезжали по пути к немецкой столице», – писал корреспондент The Irish Independent.

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Кроме отчетов с берлинских соревнований, газета напечатала большое превью финала по гэльскому футболу и на 17-ю страницу поставила коротенькие отчеты с теннисных турниров в провинции Манстер. И уже под ними читатели выловили странное объявление с заголовком «Медаль для ирландской дамы». На нем не было пометок «На правах рекламы», потому что автором крохотной заметочки стала местная федерация лаун-тенниса.

«Мисс Мэйбл Э. Кэхилл, победительница женского Открытого чемпионата США-1891 и 1892, или ее представители, пожалуйста, свяжитесь с почетным секретарем Федерации тенниса Ирландии по адресу Дублин, Мэррион Сквер, 91, для получения золотого медальона на свое имя», – гласил текст. Но за подарком от USTA прийти было некому.

Мэйбл Кэхилл родилась в апреле 1863-го в ирландском графстве Килкенни. Ее отец Майкл считался на родине «достопочтенным землевладельцем и барристером [адвокатом] права», поэтому большая семья точно ни в чем не нуждалась. Мэйбл появилась на свет 12-м из 13 детей сэра Кэхилла и мило ладила с пятью сестрами и семью братьями. Родители отправили ее с тремя старшими мальчишками учиться в хорошую частную школу в Роксрей. Тогда женщины редко получали среднее образование наравне с мужчинами, поэтому в такой заботе о девочке был настоящий вызов обществу – Кэхиллы-старшие явно хотели, чтобы их дочь достигла большего, чем они.

Но в 12 лет Мэйбл осталась без матери – Маргарет Кэхилл умерла в 1875-м, папа всего через год женился вновь, но еще через два сам отправился на тот свет и оставил детей сиротами. Трое старших братьев эмигрировали в Калифорнию, а у кого на попечении осталась девочка, историки так и не выяснили. Да, ей досталась какая-то часть внушительного наследства старика-отца, но деньги и имущество никак не заменили бы малышке родительскую любовь.

В тинейджерском возрасте Кэхилл увлеклась теннисом. Игра на корте с ракетками набирала популярность в светских британских кругах, перебивать мяч через сетку считалось престижным развлечением элиты. В 21 год она впервые заявилась на городской турнир в Килкенни и в финале победила Мэй Лэнгриш. Поскольку в графстве не хватало хороших теннисисток, с Лэнгриш Мэйбл встречалась на местных кортах постоянно, но практически никогда не выигрывала. Заклятая соперница превратилась для Кэхилл в кого-то вроде Серены Уильямс в матчах с Марией Шараповой – можно было одолеть ее на самом старте карьеры, сыграть на недооценке себя как новичка, но дальше бульдозер переезжал тебя на дичайшей мотивации и ненависти.

Через два года бессмысленных попыток пробиться Мэйбл переехала в Дублин, попала в основную сетку Irish Open-1886, и в первом же круге жеребьевка свела девушку с Лэнгриш. Ярость Мэй вылилась в полное доминирование на корте и стыдный разгром – 0:6, 1:6. Дочь барристера еще три сезона побилась в эту стену и в 1889-м уплыла на корабле «Аризона» за новыми эмоциями в Соединенные Штаты.

В Нью-Йорке девушка тут же записалась в теннисный клуб, нашла новых друзей и чуть ли не впервые почувствовала себя любимой. У Мэйбл сразу же пошла игра на корте, она успешно тренировалась с равными по уровню и получила первое признание в спорте. «Мисс Кэхилл, юная леди, сделавшая себя как теннисистка, – тонкая и выглядящая довольно хрупкой девушка. Но строгость ее игры наводит ужас на соперниц ее пола», – писали о ее матчах в газете The Brooklyn Daily Eagle.

После локальных успехов ирландка в 1890-м заявилась на US Open. Женский одиночный разряд еще игрался на травяном покрытии, не в Большом Яблоке, а в Филадельфии и проходил в почти боксерском формате – восемь участниц рубились друг с другом по олимпийской системе, а победительница этого мини-турнира встречается с действующей чемпионкой. Соперницу по первому кругу Кэхилл даже не заметила (6:1, 6:1), но во втором ей встретилась Эллен Рузвельт, двоюродная сестра будущего президента США. В равной игре девушки обменялись сетами, но в третьей партии при счете 3:2 ирландка получила травму и снялась.

Мэйбл копила мотивацию 12 месяцев и к 1891-му подошла во всеоружии. В полуфинале предварительного раунда девушке выпала Грейс Рузвельт, родная сестра Эллен. Кэхилл в двух упорных сетах перебодала кузину Франклина со счетом 6:3, 7:5 и в суперфинале за кубок попала на Рузвельт-старшую. Год назад та сделала золотой дубль и кроме победы в одиночке уделала всех в парном разряде.

В главном матче-1891 Кэхилл и Эллен рубились по мужским регламентам до успеха в трех партиях. Британке хватило четырех сетов – 6:4, 6:1, 4:6, 6:3. Через пару месяцев ей вручат и второй трофей US Open – за успех в парном разряде вместе с Эммой Фэллоус-Морган. Ирландка, которая ни разу не проходила первый круг на региональных соревнованиях в Дублине, за пару лет превратилась в двукратную чемпионку турниров «Большого шлема». Она осуществила самую настоящую американскую мечту.

В следующем году Мэйбл готовилась к защите обоих титулов. Теперь уже ей пришлось трястись при виде 16-летней Элизабет Мур, которая снесла всех противниц в одиночном разряде – две баранки в первом круге, травма соперницы в полуфинале и 6:1, 6:1 во второй и третьей партиях финала предварительного раунда. Девочка затащила Кэхилл в пятисетовое бодалово – повела в первом, сравняла счет в четвертом, но физически подсела в решающем – 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 6:2 в пользу действующей чемпионки. Затем ирландка взяла трофей в парном разряде и стала первой чемпионкой US Open в миксте. Всего за два сезона она запылесосила пять кубков «Большого шлема» – показатель, выглядящий дико из 2020-го.

И даже после таких достижений и звания лучшей теннисистки Америки по версии The New York Times Мэйбл не получала никаких денег, кроме чемпионских наград. Девушка сама искала связи и пути, как реализовать себя и хоть что-то заработать, и еще в 1891-м написала роман «Ее игрушки – мужчины». Литературный критик Boston Post разбомбил книгу и отсоветовал всем читать ее. «Персонажи, через которых Кэхилл рассказывает о вымышленном микрокосме, должно быть, англичане. Они надменные, как плотно затянутые пояса Уиды, им нравится время мисс Бротон. И сама история движется в атмосфере, напоминающей довоенные южные романы, а писательница – похоже, американка, которая знает Англию только по книгам», – уничтожал роман теннисистки критик.

В следующем году Кэхилл выпустила еще два рассказа, но и они получились слабыми. Спортсменка переключилась на тексты, выпустила заметку в Ladies’ Home Journal и после двух публикаций больше не получала заданий от редакций. Мэйбл вовсю занималась конным спортом (поэтому больше не выступала на US Open) и удивляла прохожих нарядами. Она спокойно появлялась на улицах в платьях, в которых выступала на скачках, – за внешний вид ее дразнили соседские мальчишки, а полицейские на все заявления лишь жали плечами и говорили, что детские подначки не считаются преступлением в Штатах.

К 1896 году деньги Кэхилл потихоньку закончились – наследство отца таяло все стремительнее, а для поддержания привычного образа жизни девушка зарабатывала недостаточно. От занятий профессиональным спортом у нее ухудшилось здоровье, поэтому теннисистка вернулась из Штатов в Великобританию. В Лондоне чемпионка жила в работных домах рядом с бедняками и мелкими преступниками и как-то раз восемь дней провела в больнице. Вероятно, у нее все же дрогнула рука, когда она вписала «Мэйбл» в графу «Имя нищего», но ничего другого Кэхилл не оставалось.

Женщины в работном доме Вестминстера, 1877 год Фото: Getty Images

Она мыкалась по редакциям, приносила рассказы и заметки, а параллельно пела в маленьких кабаках и танцевала бурлекс. Наверное, не такого будущего хотели дочери родители, успешные землевладельцы и респектабельные граждане Ирландии. Бедная и больная женщина судилась с работодателями за гонорары в пять фунтов – ее уволили из какого-то заведения за слишком яркий макияж. В работных домах, где ночевала теннисистка, затем находили запись: «Мэйбл Кэхилл, не замужем, детей нет». В такой тяжелой ситуации ей было не до семьи, а поддержки рядом Кэхилл так и не получила.

После 40-летнего юбилея ее здоровье все чаще давало сбой. В конце 1904-го ирландка подхватила туберкулез, который в начале XX века был смертельной болезнью. Ранней зимой 1905-го она уже почти не говорила и не могла сглатывать слюну, а 2 февраля Мэйбл не стало. Тело 41-летней женщины похоронили на кладбище при церкви Святых апостолов Петра и Павла в британском графстве Ланкашир. Служба была короткой, скорбящих почти не было, и Кэхилл как нищенку без родственников и друзей предали земле либо в братской могиле для бедных, либо под безымянной плитой без надгробия. Точное место, где покоится пятикратная чемпионка US Open, не знает никто.

Безымянная могила, Великобритания, 2013 год Фото: Getty Images

На то объявление в газете от 1936 года о вручении золотого медальона откликнулась племянница Мэйбл. Американская теннисная ассоциация передала родственнице все кубки, которые Кэхилл брала еще в XIX столетии, но та самая награда так и осталась в музее USTA – все сроки о ее передаче давно вышли.

В 1976-м британку включили в Международный зал теннисной славы. Она стала первой неамериканкой, побеждавшей на Открытом чемпионате США, и остается единственной ирландкой, которая выигрывала турниры «Большого шлема». Если бы Мэйбл жила в наши дни, то получила бы максимальное признание как величайшая спортсменка нации. Но из ее эпохи от Кэхилл осталась лишь память, короткие упоминания в архивных документах и строчка в списке чемпионов US Open.

По материалам историка Марка Райана

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