На территории US Open стали укладывать корты

Организаторы надеются все-таки провести турнир.

На территории проведения Открытого чемпионата США в Нью-Йорке стали укладывать корты.

Фото опубликовал помощник директора американского мэйджора Эйрик Буторак.

US Open Лучшая теннисистка Ирландии взяла 5 US Open за 2 года. Через 13 лет ее похоронили в могиле с нищими 19/07/2020 В 07:58

Из-за вспышки коронавируса в Америке пока неясно, состоится ли турнир в 2020 году. По данным канадской журналистки Стефани Майлс, итоговое решение объявят 3 августа. Весной на территории US Open работал временный госпиталь.

Старт турнира в одиночном разряде запланирован на 31 августа.

Действующие чемпионы US Open – Рафаэль Надаль и Бьянка Андрееску, переигравшие в битве за титул соответственно Даниила Медведева и Серену Уильямс.

ATP ввела новые правила безопасности для теннисистов и будет штрафовать нарушителей

Подписывайся на нас в твиттере

US Open Муратоглу – о US Open: «Без Надаля и Джоковича у Медведева и Тима будут хорошие шансы» 18/07/2020 В 17:08