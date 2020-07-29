На территории US Open стали укладывать корты

US Open
Фото: Getty Images
Организаторы надеются все-таки провести турнир.
На территории проведения Открытого чемпионата США в Нью-Йорке стали укладывать корты.
Фото опубликовал помощник директора американского мэйджора Эйрик Буторак.
US Open
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Из-за вспышки коронавируса в Америке пока неясно, состоится ли турнир в 2020 году. По данным канадской журналистки Стефани Майлс, итоговое решение объявят 3 августа. Весной на территории US Open работал временный госпиталь.
- Старт турнира в одиночном разряде запланирован на 31 августа.
- Действующие чемпионы US Open – Рафаэль Надаль и Бьянка Андрееску, переигравшие в битве за титул соответственно Даниила Медведева и Серену Уильямс.
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