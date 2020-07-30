Эшли Барти
Фото: Getty Images
Начались официальные отказы топов.
Лидер рейтинга WTA Эшли Барти пропустит Открытый чемпионат США и предшествующий ему турнир Western & Southern Open, который также пройдет в Нью-Йорке.
«Оба турнира мне нравятся, и решение было непростым, но серьезные риски, связанные с коронавирусом, по-прежнему присутствуют. Мне неудобно ставить себя и свою команду в такое положение», – цитирует 24-летнюю австралийскую теннисистку Herald Sun.
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- Старт US Open запланирован на 31 августа.
- Барти – победительница «Ролан Гаррос»-2019. Французский мэйджор был перенесен на конец сентября.
На территории US Open стали укладывать корты
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