USTA не собирается менять сроки US Open

Конец августа будет наисочнейшим.

Ассоциация тенниса США (USTA) объявила о намерении провести Открытый чемпионат США и «Мастерс» в Нью-Йорке, перенесенный из Цинциннати, в запланированные сроки.

«USTA продолжает придерживаться плана по проведению Открытого чемпионата США и «Мастерса» в Нью-Йорке. Мы по-прежнему уверены, что наш главный приоритет - здоровье и безопасность всех участников обоих турниров - остается на прежнем уровне», – говорится в заявлении USTA.

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Старт «Мастерса» намечен на 22 апреля. На турнире намерены выступить Даниил Медведев, Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас, Серена Уильямс, Каролина Плишкова и другие.

US Open должен пройти с 31 августа по 13 сентября. В 2019 году титулы в одиночном разряде завоевали Рафаэль Надаль и Бьянка Андрееску.

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