Теннис
US Open

USTA не собирается менять сроки US Open

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Рафаэль Надаль и Даниил Медведев (US Open)

Фото: Getty Images

Автор:Р-Спорт
через 10 минут

Конец августа будет наисочнейшим.

Ассоциация тенниса США (USTA) объявила о намерении провести Открытый чемпионат США и «Мастерс» в Нью-Йорке, перенесенный из Цинциннати, в запланированные сроки.

«USTA продолжает придерживаться плана по проведению Открытого чемпионата США и «Мастерса» в Нью-Йорке. Мы по-прежнему уверены, что наш главный приоритет - здоровье и безопасность всех участников обоих турниров - остается на прежнем уровне», – говорится в заявлении USTA.

Теннис

Милейшее видео – мама учит Циципаса русской фразе «бред сивой кобылы»

ВЧЕРА В 13:29
  • Старт «Мастерса» намечен на 22 апреля. На турнире намерены выступить Даниил Медведев, Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас, Серена Уильямс, Каролина Плишкова и другие.
  • US Open должен пройти с 31 августа по 13 сентября. В 2019 году титулы в одиночном разряде завоевали Рафаэль Надаль и Бьянка Андрееску.

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

US Open

Первая ракетка мира Барти отказалась от участия в US Open

ВЧЕРА В 05:45
US Open

Первая ракетка мира Барти отказалась от участия в US Open

ВЧЕРА В 05:45
По теме
ТеннисUS Open
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир