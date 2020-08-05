ЧМ по рестлингу, ледовое шоу, бегемот-талисман. Чем «Шлемы» развлекают гостей, когда нет тенниса

Концерты, вкуснейшая еда, баскетбольные матчи и упор на благотворительность.

Australian Open

В прошлом столетии Australian Open был настолько жалким турниром по инфраструктуре и призовым, что топы отказывались сюда приезжать. К тому же за АО закрепилась репутация турнира, где дурно пахнет – для соревнований организаторы арендовали территорию зоопарка. Прорыв случился после переезда в Мельбурн-Парк в 1988-м и суммарных инвестиций на миллиард долларов. Сегодня АО располагает теннисным центром с 20 кортами, тремя стадионами с раздвижной крышей и способностью принять около 700 тысяч болельщиков.

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За последние 30 лет Мельбурн-Парк превратился в гигантский центр развлечений. На территории комплекса круглый год работают два десятка ресторанов, здесь проходят свадьбы, отмечаются дни рождения и другие торжества. В 2013-м в парке открылся многоцелевой комплекс «Восточная плаза» с залом для фитнеса, торговый центр и многоэтажный автомобильный паркинг. Излюбленное место посетителей – Гарден Сквер, куда народ приходит загорать и купаться в гигантском бассейне.

Шоу на льду Disney On Ice на арене имени Рода Лэйвера Фото: Getty Images

Главное место притяжения – многофункциональная арена имени Рода Лэйвера. Кроме музыкальных концертов, на мельбурнском стадионе играют в баскетбол, волейбол, здесь проводились чемпионаты мира по водным видам спорта и рестлингу. Особо популярны здесь выступления артистов балета и ледовые шоу. Огромная площадь арены позволяет проводить социальные мероприятия – в 2012-м на стадионе состоялась забастовка австралийских учителей.

Не забывают организаторы и о благотворительности. В 2002-м они учредили детский фонд Australian Open, который помогает малышам из малообеспеченных семей. Для них проводятся бесплатные обеды и тренировки под руководством профессиональных тренеров.

«Ролан Гаррос»

Многие туристы испытывают парижский синдром – психическое расстройство, вызванное несоответствием между реальным городом и образом столицы Франции, созданным в фильмах и книгах. Что-то похожее много лет происходило и с участниками и гостями «Ролан Гаррос», недовольными устарелой инфраструктурой и плохим сервисом за большие деньги.

Улучшения начались в 2016 году. Высшая судебная инстанция Франции по административным делам – Государственный совет – разрешила организаторам мэйджора работы по модернизации комплекса. До этого теннисистам мешали экологи, протестовавшие против расширения территории за счет прилегающих к нему оранжерей. Это позволило ввести в эксплуатацию 5-тысячную арену имени Симоны Матьё и обзавестись выдвижной крышей над главной ареной имени Филиппа Шатрие.

На территории спорткомплекса расположен Национальный тренировочный центр, где занимаются молодые французские теннисисты и состоятельные любители. Один час аренды корта составляет 250 евро.

Особая гордость «Ролан Гаррос» – музей Tenniseum. Он был открыт в 2003 году и занимает 2200 квадратных метров. Вниманию посетителей предлагается 4400 часов аудиовизуальных программ, посвященных истории турнира, самые старые из которых относятся к 1897 году. Кроме мультимедийных материалов в музее представлены и обычные экспонаты. К примеру, более 100 ракеток, самые старые из которых изготовлены в начале XX века.

Экспонаты музея «Ролан Гаррос» Фото: Getty Images

Самая популярная часть музея – помещения для заключенных, в которых гитлеровцы содержали парижан во время оккупации для последующей отправки в концлагеря. Музей открыт по средам, пятницам, субботам и воскресеньям с 10:00 до 18:00, кроме школьных каникул. Взрослый билет стоит 10 евро, детский – 8. В музей можно заглянуть и бесплатно, но только во время турнира и если предъявить билет на любой из матчей.

Уимблдон

Главная достопримечательность самого притягательного мэйджора – знаменитая Очередь. Во время проведения турнира в ней нужно выстоять не менее семи часов ради заветного билета, а когда здесь нет тенниса, то на лужайке не становится менее людно. Народ запасается едой, водой и кремом от солнца, платит 10 фунтов за билет и развлекается целый день: загорает, играет в фрисби, теннис или футбол.

Посетители комплекса и туристы первым делом прут к гигантскому бегемоту, установленному неподалеку от Центрального корта. В 2013-м организаторы изваяли его из 54250 теннисных мячей (вес составил 3,1 тонны), которые использовали в матчах турнира. Считается, что Горацио (это имя выбрали с помощью голосования) приносит удачу, поэтому до него нужно обязательно дотронуться. Посетители приходят пораньше, чтобы понаблюдать за еще одной достопримечательностью – каждый день в девять утра корты облетает ястреб Руфус, отгоняющий голубей.

Талисман Уимблдона – бегемот из теннисных мячей Фото: Other Agency

Сыграть на кортах Уимблдона не получится даже за самые большие деньги – этим правом обладают только члены Клуба. Знаменитый Центральный корт задействуется исключительно на период проведения турнира – в остальное время никто не имеет права на него ступать.

Билет на полуторачасовой тур по Центральному стадиону и музею (доступен на 17 языках) обойдется в 25 фунтов для взрослого и 15 фунтов за ребенка. Экскурсии проводят ежедневно с 10 до 17 часов. В течение года проходят благотворительные туры для школьников – их бесплатно посетили уже более миллиона детей со всего мира.

Туристы гуляют по прекрасной деревне Уимблдона с ее уникальными магазинами и останавливаются в многочисленных пабах. Неподалеку от Центрального корта расположен тайский буддийский храм, работают детский театр, школа верховой езды и музей ветряных мельниц. Но больше всего посетителей притягивает музей тенниса, содержащий более 15 тысяч артефактов и различные интерактивные экспонаты.

US Open

Американцы обожают вкусно и сытно поесть, поэтому главное место притяжения на US Open в любое время года – построенная в 2000-м Food Village. На территории теннисного комплекса помимо сотни киосков с сосисками работают больше 30 ресторанов и закусочных. В точках быстрого питания можно найти выпускаемые мэйджором официальные кофе, воду, вино, шампанское, водку и главный хит – коктейль Honey Deuce со вкусом дыни за 15 долларов. Самый дешевый хот-дог стоит 5 долларов, а эксклюзивный сэндвич с лобстером и яблоками – 35 долларов. US Open предлагает блюда премиум-класса – от ресторана-бара Mojito до классического американского стейк-хауса Champions Bar&Grill.

На территории комплекса оборудованы площадки для развлечения от спонсоров турнира. Mercedes Benz предлагает ощутить скорость новых моделей с помощью симулятора. ESPN раздает радионаушники, а Charge&Watch от банка Chase реализует специальную насадку для смартфона – с ее помощью можно врубить прямую трансляцию с любого корта.

Матч WNBA между «Нью-Йорком» и «Индианой» на арене имени Артура Эша Фото: Getty Images

Туристы в основном посещают Музей чемпионов US Open и обучающий Центр Артура Эша со всевозможными конкурсами и играми. Один раз в месяц организаторы проводят бесплатные мероприятия для детей до 14 лет (Kids Day) со сладкими подарками.

На главной арене имени Артура Эша проводятся концерты и другие развлекательные мероприятия. В 2008-м здесь состоялся баскетбольный матч между женскими «Нью-Йорком» и «Индианой». Все средства от проведения игры были направлены в Фонд исследований рака молочной железы.

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