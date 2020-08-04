Действующий победитель US Open не будет защищать титул.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не сыграет на Открытом чемпионате США по теннису в 2020 году. Действующий победитель US Open не готов защищать титул в условиях пандемии коронавируса.

«Ситуация в области здравоохранения остается очень сложной: мир сталкивается с новыми вспышками коронавируса, которые кажутся неконтролируемыми. Я благодарю организаторов за усилия в подготовке и проведении турнира. С огромным уважением отношусь к USTA, организаторам US Open и ATP за старание провести соревнования для игроков и болельщиков по всему миру. Мне было очень тяжело отказаться от участия в турнире, но я последовал зову сердца», – написал Рафа в твиттере.

Теннис Надаль занял четвертое место на турнире по гольфу ВЧЕРА В 06:10

US Open стартует 31 августа.

Надаль – победитель 19 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Рафаэль побеждал на US Open 4 раза (2010, 2013, 2017, 2019).

Open Court: у Медведева отобрали права в Монако, он или его друзья разгонялись до 193 км/ч

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

АТР Masters Цинциннати Теннис вернется турниром в Цинциннати – приедут Медведев, Надаль и Джокович 29/07/2020 В 16:37