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Надаль отказался от участия на US Open-2020 из-за опасений подхватить коронавирус

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Рафаэль Надаль, «Мастерс» Париж

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
22 минут назад

Действующий победитель US Open не будет защищать титул.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не сыграет на Открытом чемпионате США по теннису в 2020 году. Действующий победитель US Open не готов защищать титул в условиях пандемии коронавируса.

«Ситуация в области здравоохранения остается очень сложной: мир сталкивается с новыми вспышками коронавируса, которые кажутся неконтролируемыми. Я благодарю организаторов за усилия в подготовке и проведении турнира. С огромным уважением отношусь к USTA, организаторам US Open и ATP за старание провести соревнования для игроков и болельщиков по всему миру. Мне было очень тяжело отказаться от участия в турнире, но я последовал зову сердца», – написал Рафа в твиттере.

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  • US Open стартует 31 августа.
  • Надаль – победитель 19 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.
  • Рафаэль побеждал на US Open 4 раза (2010, 2013, 2017, 2019).

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