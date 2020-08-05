Анастасия Павлюченкова
Фото: Getty Images
Турнир пользуется популярностью не у всех топов.
US Open опубликовал заявочные списки теннисистов и теннисисток на турнир.
В мужской сетке, помимо второй ракетки мира Рафаэля Надаля, отсутствуют Роджер Федерер (он вернется только в 2021-м), чемпион 2016 года Стэн Вавринка, девятая ракетка мира Гаэль Монфис, идущий в рейтинге 11-м Фабио Фоньини, а также Ник Кирьос и Жо-Вильфрид Тсонга.
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Из женской топ-30 на US Open не заявились первая ракетка мира Эшли Барти, китаянка Цян Ван (№29) и вторая ракетка России Анастасия Павлюченкова. Также турнир пропустит Анастасия Потапова.
- Старт турнира запланирован на 31 августа.
- Действующие победители US Open – Рафаэль Надаль и Бьянка Андрееску.
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