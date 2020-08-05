Причина та же, что у Надаля.

Вторая ракетка России Анастасия Павлюченкова объяснила отказ от участия в US Open-2020.

«Я долго думала, но решила не участвовать в US Open в этом году. Оно далось непросто – за карьеру я не пропустила ни одного «Большого шлема». Теннис для меня – это почти все.⠀

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Главная причина – это отсутствие безопасности, US Open не дает сейчас никаких гарантий. Не чувствую, что в таких условиях мне комфортно лететь в Америку. Спасибо WTA и USTA, что дают нам возможность играть. Дальше – уже выбор каждого. Я и моя команда решили, что в этом году так будет лучше для нас», – написала 29-летняя Павлюченкова в инстаграме.

2 августа Анастасия выиграла выставочный турнир Ultimate Tennis Showdown.

Теннисистка занимает 30-е место в рейтинге WTA.

Старт US Open запланирован на 31 августа.

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