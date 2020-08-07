Теннис
US Open

Marca: теннисисты топ-20 ATP пригрозили массовым бойкотом US Open

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Новак Джокович и Даниил Медведев

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через несколько секунд

Борьба за облегчение медицинского протокола продолжается.

Теннисисты топ-20 ATP пригрозили массовым бойкотом US Open на совместной зум-конференции с USTA и ATP.

По информации Marca, игроки пропустят американский мэйджор, если организаторы не предоставят им гарантии об отсутствии обязательного карантина после возвращения в Европу. Сообщается, что идея с бойкотом возникла в прошлые выходные на приватной конференции спортсменов.

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