Борьба за облегчение медицинского протокола продолжается.

Теннисисты топ-20 ATP пригрозили массовым бойкотом US Open на совместной зум-конференции с USTA и ATP.

По информации Marca, игроки пропустят американский мэйджор, если организаторы не предоставят им гарантии об отсутствии обязательного карантина после возвращения в Европу. Сообщается, что идея с бойкотом возникла в прошлые выходные на приватной конференции спортсменов.

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Из топ-20 US Open точно пропустят Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Гаэль Монфис и Стэн Вавринка.

Старт турнира запланирован на 31 августа.

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