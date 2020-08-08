Нет-нет, никто из них не заболел, теннисисты боятся условий в Штатах.

Заявочные листы одиночных разрядов Открытого чемпионата США с каждым днем редеют все сильнее.

За сутки от участия в US Open отказались украинка Элина Свитолина (№5 в рейтинге WTA), Кике Бертенс (№7), а также 17-я ракетка мира, трехкратный победитель «ТБШ» Стэн Вавринка.

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«С учетом всех обстоятельств я не буду участвовать в US Open. Благодарю USTA, организаторов и WTA за то, что даете игрокам шанс выступить на таком замечательном турнире, а болельщикам – увидеть всех снова на корте. Понимаю и уважаю все предпринятые усилия, чтобы все прошло в здоровой обстановке, но все еще не готова к перелету в Штаты без риска для себя и команды», – написала Свитолина в твиттере.

«После долгих раздумий я не выступлю в Цинциннати и на US Open. Ситуация вокруг COVID-19 все еще волнует меня, здоровье каждого человека для меня превыше всего. Премьер-министр Нидерландов сообщил, что по возвращении из США мы попадем на 14-дневный карантин. Мы уважаем эти меры, но они помешают подготовке к моим любимым грунтовым турнирам в Риме и Париже», – пояснила Бертенс в инстаграме.

«Не хочу ехать в Соединенные Штаты при этих условиях. В Нью-Йорке ввели особое положение из-за коронавируса, так что турниры после US Open будут особенно сложными. Если бы ATP Вашингтон остался в расписании, мы бы приблизились к нормальному туру. Тогда был бы выбор, где выступать. И наконец остаются неясности с вопросами карантина. Очень много непонятного по поводу проведения US Open», – сказал Вавринка в интервью RTS Sport.

С Открытого чемпионата США уже снялись топы: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Ник Кирьос, Гаэль Монфис, Эшли Барти и Симона Халеп.

Турнир на кортах «Флашинг Мэдоус» пройдет с 31 августа по 13 сентября.

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