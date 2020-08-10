Светлана Кузнецова
Фото: Getty Images
Пандемия все еще портит жизнь.
Светлана Кузнецова отказалась от участия в турнире в Цинциннати и US Open, которые должны состояться в США с 20 по 28 августа и с 31 августа по 13 сентября.
«В связи с неблагоприятной ситуацией из-за коронавируса, а также отсутствием возможности организовать необходимые перелеты для сбора моей команды, я приняла решение – отказаться от участия в Cincinnati и US Open.
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Мне очень жаль, так как я сильно ждала этих турниров, но пандемия изменила все планы. Надеюсь, что к следующим соревнованиям ситуация в мире станет стабильнее», – написала Кузнецова в инстаграме.
- Светлана Кузнецова выиграла 18 турниров WTA в одиночном разряде.
- Русская теннисистка побеждала на US Open-2004 и «Ролан Гаррос»-2009.
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