После US Open теннисистам не нужно будет проходить карантин

Только результат теста на коронавирус – и можно въезжать в страну.

Теннисистам, выступившим на US Open, не придется отбывать карантин в Италии перед турниром в Риме.

Журналист Джорджио Спаллуто сообщил, что премьер-министр Италии позволил спортсменам и их командам въезд в страну без обязательного прохождения карантина. Нужно будет предоставить только отрицательный анализ на коронавирус, сданный за 48 часов до пересечения границы.

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US Open начнется 31 августа, турнир в Риме – 21 сентября.

Ранее игроки топ-20 ATP пригрозили US Open массовой забастовкой, в случае если им придется отбывать карантин после возвращения в Европу.

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