После US Open теннисистам не нужно будет проходить карантин

Даниил Медведев
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Только результат теста на коронавирус – и можно въезжать в страну.
Теннисистам, выступившим на US Open, не придется отбывать карантин в Италии перед турниром в Риме.
Журналист Джорджио Спаллуто сообщил, что премьер-министр Италии позволил спортсменам и их командам въезд в страну без обязательного прохождения карантина. Нужно будет предоставить только отрицательный анализ на коронавирус, сданный за 48 часов до пересечения границы.
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- US Open начнется 31 августа, турнир в Риме – 21 сентября.
- Ранее игроки топ-20 ATP пригрозили US Open массовой забастовкой, в случае если им придется отбывать карантин после возвращения в Европу.
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