Новак Джокович
Фото: Getty Images
Новак наконец-то решил.
Первая ракетка мира Новак Джокович после долгих раздумий и протестов подтвердил участие в US Open и «Мастерсе» Western & Southern Open.
«Рад подтвердить, что в этом году буду участвовать в турнирах в Цинциннати и US Open. Это было нелегкое решение, которому с разных сторон препятствовали проблемы, но перспектива снова играть на соревнованиях меня очень воодушевляет», – написал 33-летний Джокович.
АТР Masters Цинциннати
Теннис вернется турниром в Цинциннати – приедут Медведев, Надаль и Джокович
29/07/2020 В 16:37
- Western & Southern Open – привычный «Мастерс» в Цинциннати, который в 2020-м перенесен в Нью-Йорк.
- «Мастерс» стартует 22 августа, US Open – 31-го.
- Рафаэль Надаль и Роджер Федерер не сыграют на американских турнирах.
Павлюченкова, Вавринка, Монфис – кто пропустит US Open, кроме Надаля и Федерера
Adria Tour
«Новака не любят за то, что он серб из какой-то дыры». Дед Джоковича объяснил критику внука
21/07/2020 В 11:15
US Open
Муратоглу – о US Open: «Без Надаля и Джоковича у Медведева и Тима будут хорошие шансы»
18/07/2020 В 17:08
По теме