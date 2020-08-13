Новак наконец-то решил.

Первая ракетка мира Новак Джокович после долгих раздумий и протестов подтвердил участие в US Open и «Мастерсе» Western & Southern Open.

«Рад подтвердить, что в этом году буду участвовать в турнирах в Цинциннати и US Open. Это было нелегкое решение, которому с разных сторон препятствовали проблемы, но перспектива снова играть на соревнованиях меня очень воодушевляет», – написал 33-летний Джокович.

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Western & Southern Open – привычный «Мастерс» в Цинциннати, который в 2020-м перенесен в Нью-Йорк.

«Мастерс» стартует 22 августа, US Open – 31-го.

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер не сыграют на американских турнирах.

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