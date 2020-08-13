Карен понимает, что коронавирус никуда не отступил, однако он очень соскучился по теннису.

Российский теннисист Карен Хачанов подтвердил, что выступит на «Мастерсе» в Нью-Йорке, а также на US Open.

«Это решение мы приняли вместе с командой, осознавая всю ответственность и возможные риски. Понимаю, что вирус никуда не делся, а в некоторых странах сохраняется тяжелая ситуация, но я спустя пять месяцев возвращаюсь к соревнованиям.

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Спасибо организаторам турниров, которые делают все возможное для возвращения тенниса. Уверен, у нас все получится и все пройдет успешно и безопасно! Все мы ужасно соскучились по теннису, так что увидимся в Нью-Йорке», – написал Карен в инстаграме.

«Мастерс» в Нью-Йорке пройдет с 20 по 28 августа, в этом году турнир был перенесен в Нью-Йорк из Цинциннати.

Проведение US Open запланировано на 31 августа – 13 сентября.

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