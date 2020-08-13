Теннис
US Open

Андрееску объявила, что не сыграет на US Open

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Бьянка Андрееску, US Open

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 41 минут

Действующая победительница отказалась защищать титул.

Чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску объявила, что не сыграет на турнире в 2020 году.

«После долгих дискуссий с близкими людьми я решила, что не поеду в Нью-Йорк в этом году. Я пошла на этот шаг, чтобы сосредоточиться на своей форме и убедиться, что смогу вернуться к выступлениям на самом высоком уровне. Победа на прошлогоднем US Open была кульминацией моей карьеры, и мне жаль, что я не поеду на турнир в этом сезоне. Но я понимаю, что непредвиденные трудности не дают мне шанса подготовиться к турниру в должной мере.

Теннис

Директор турнира в Марселе: «Джокович считает себя особенным. Это опасно»

27/06/2020 В 14:17

Хочу выразить признательность USTA и WTA за то, что они прикладывают все усилия, чтобы организовать турнир. С нетерпением жду возможности вернуться на корт», – написала Бьянка в инстаграме.

  • Место Андрееску в сетке US Open займет Ольга Говорцова.
  • Проведение Открытого чемпионата США запланировано на 31 августа – 13 сентября.

Хачанов выступит на US Open и «Мастерсе» в Нью-Йорке

Подписывайся на нас в твиттере

Теннис

В 2016-м Федерер тоже досрочно завершил сезон из-за операции. Что было тогда и чего ждать в 2021-м

10/06/2020 В 19:02
Теннис

Медведев остался пятым, не игравшая Андрееску поднялась в топ-4. Новые рейтинги ATP и WTA

24/02/2020 В 08:34
По теме
ТеннисUS OpenБьянка Андрееску
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир