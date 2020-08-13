Бьянка Андрееску, US Open
Фото: Getty Images
Действующая победительница отказалась защищать титул.
Чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску объявила, что не сыграет на турнире в 2020 году.
«После долгих дискуссий с близкими людьми я решила, что не поеду в Нью-Йорк в этом году. Я пошла на этот шаг, чтобы сосредоточиться на своей форме и убедиться, что смогу вернуться к выступлениям на самом высоком уровне. Победа на прошлогоднем US Open была кульминацией моей карьеры, и мне жаль, что я не поеду на турнир в этом сезоне. Но я понимаю, что непредвиденные трудности не дают мне шанса подготовиться к турниру в должной мере.
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Хочу выразить признательность USTA и WTA за то, что они прикладывают все усилия, чтобы организовать турнир. С нетерпением жду возможности вернуться на корт», – написала Бьянка в инстаграме.
- Место Андрееску в сетке US Open займет Ольга Говорцова.
- Проведение Открытого чемпионата США запланировано на 31 августа – 13 сентября.
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