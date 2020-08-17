Симона Халеп
Фото: Getty Images
Еще минус одна топ-теннисистка.
Вторая ракетка мира Симона Халеп огласила решение об участии в US Open.
«Я взвесила все факторы и исключительные обстоятельства, в которые мы попали, и решила, что не поеду в Нью-Йорк на US Open. Я всегда говорила, что поставлю здоровье в основу решения. Предпочту тренироваться в Европе. Знаю, что USTA и WTA неустанно работали, чтобы провести безопасный турнир, и желаю всем удачных соревнований», – написала Халеп.
WTA Prague
🏆Халеп выиграла первый турнир после рестарта сезона
21 ЧАСОВ НАЗАД
- После рестарта сезона 28-летняя румынская теннисистка выиграла турнир в Праге.
- Халеп – победительница двух турниров «Большого шлема»: «Ролан Гаррос»-2018 и Уимблдона-2019.
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