Еще минус одна топ-теннисистка.

Вторая ракетка мира Симона Халеп огласила решение об участии в US Open.

«Я взвесила все факторы и исключительные обстоятельства, в которые мы попали, и решила, что не поеду в Нью-Йорк на US Open. Я всегда говорила, что поставлю здоровье в основу решения. Предпочту тренироваться в Европе. Знаю, что USTA и WTA неустанно работали, чтобы провести безопасный турнир, и желаю всем удачных соревнований», – написала Халеп.

WTA Prague 🏆Халеп выиграла первый турнир после рестарта сезона 21 ЧАСОВ НАЗАД

После рестарта сезона 28-летняя румынская теннисистка выиграла турнир в Праге.

Халеп – победительница двух турниров «Большого шлема»: «Ролан Гаррос»-2018 и Уимблдона-2019.

Андрееску объявила, что не сыграет на US Open

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US Open Халеп пропустит US Open, а также все турниры в США и Азии. До конца года она сыграет только в Европе 16/06/2020 В 15:35