Теннисистам на US Open разрешат наносить на одежду лозунги о социальной справедливости

Серена Уильямс
Фото: Getty Images
Движение Black Lives Matter набирает новые обороты.
Ассоциация тенниса США (USTA) решила в 2020 году отказаться от одного из правил Кодекса поведения на турнирах «Большого шлема» и разрешила участникам наносить на одежду лозунги о социальной справедливости.
Спортсмены смогут поддержать движения, которым они симпатизируют (в частности, Black Lives Matter), при помощи эмблем, логотипов и надписей. Их можно будет демонстрировать во время выхода на корт и во время предматчевых интервью.
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«В эти беспрецедентные времена теннисисты смогут выражать свои убеждения на корте. Хотя движение Black Lives Matter и послужило некой искрой, нельзя ограничивать свободу слова во имя социальной справедливости. Поэтому на US Open-2020 спортсмены смогут выражать поддержку по различным вопросам социальной справедливости», – говорится в заявлении USTA.
- Проведение Открытого чемпионата США запланировано на 31 августа – 13 сентября.
- Оба действующих чемпиона US Open в одиночных разрядах – Бьянка Андрееску и Рафаэль Надаль – не приедут в Нью-Йорк.
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